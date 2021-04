Dollalolla

Entornointeligente.com / L’immagine ritrae una nota attrice inglese di due secoli fa, Mrs. Liston, nei panni della Regina Dollalolla in una produzione del 1817 di “Tom Thumb the Great” dello scrittore Henry Fielding (1707-1754). La Regina è su tutte le furie e qui declama la sua famosa battuta: “I’ll spit, I’ll squall. And tear the eyes out of you all!”, “Sputerò, urlerò e strapperò gli occhi a tutti voi!” — per quanto non sia possibile conservare la rima… È infelice per un matrimonio che “non s’ha da fare”, un classico.

Mrs. Liston è stata dimenticata, Fielding e Tom Thumb non del tutto, anche se non sono sulla bocca di tutti. Però, è la stampa che appare qui sopra il cuore di questa nota. È una delle circa ottantamila immagini della storia del teatro messe nel public domain — cioè, liberamente utilizzabili da chiunque — dalla collezione della Folger Shakespeare Library di Washington, D.C.

La licenza concessa dalla biblioteca permette di riprodurre i contenuti della sua molto estesa Digital Image Collection senza il pagamento di royalties — a patto di citare la fonte e di permettere anche a terzi di riutilizzare il materiale a condizioni simili. È possibile iniziare le esplorazioni della raccolta qui.

Sarebbe un peccato chiudere senza raccontare cosa fece Henry Fielding “da grande”. Oltre a scrivere commedie, era un polemista, molto inviso a Robert Walpole, il Primo Ministro dell’epoca che non amava la libera critica. Introdusse la censura preventiva degli spettacoli teatrali e Fielding si trovò disoccupato. Avendo studiato legge, passò a fare il magistrato e in quel ruolo creò i Bow Street Runners, inventando così la prima forza di polizia ingles e.

di James Hansen

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

