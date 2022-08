Doja Cat revela su nuevo look tras rasurarse las cejas en vivo en Instagram

Entornointeligente.com /

El musical de TikTok sobre pizza mexicana 1:08 (CNN) — La cantante de pop y rapera Doja Cat reveló su nuevo look después de afeitarse la cabeza y las cejas.

Doja Cat dio a conocer su nueva apariencia.

La artista, que se catapultó al éxito con su canción viral «Mooo!» en 2018, realizó una transmisión en vivo de Instagram en la que se rasuró las cejas poco después de afeitarse la cabeza en la noche de este jueves.

«Simplemente no me gusta tener pelo», dijo la cantante durante la transmisión de Instagram. También comentó su frustración por el mantenimiento continuo que se necesita para usar pelucas, especialmente al hacer ejercicio.

«Estaba haciendo ejercicio, pero no podía concentrarme porque estaba más preocupada por cómo me veía y cómo estaba mi cabello», explicó. «Hubo momentos en los que me ponía un gorro encima de la peluca, encima del gorro de la peluca, encima de las trenzas».

«Simplemente no puedo creer que me tomó tanto tiempo ser como: rasúrate la cabeza».

Este viernes, Doja Cat publicó imágenes de su nuevo look en Instagram, con elaborados diseños en sus cejas. La publicación había recibido más de 3 millones de me gusta hasta la tarde de este sábado.

También es posible que su nueva apariencia no haya sido una sorpresa completa para los seguidores de sus redes sociales.

«Voy a afeitarme la cabeza y ganar un montón de músculo, pero como una broma», tuiteó Doja Cat el pasado 31 de julio.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com