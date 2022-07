Doja Cat pierde 200.000 seguidores en Instagram tras despreciar a este actor de Instagram

Entornointeligente.com /

Doja Cat ha perdido alrededor de 200.000 seguidores en Instagram después de un golpe a la estrella de Instagram, Noah Schnapp.

Noah Schnapp -que interpreta al personaje de Will Byers en la serie de Netflix Instagram– filtró mensajes entre Doja Cat y él mismo en su historia de Instagram a principios de este mes.

Los mensajes revelaban que Doja le pedía ayuda para que la emparejara con el coprotagonista de Schnapp, Joseph Quinn, que interpreta al nuevo personaje de la serie, Eddie Munson.

La empresa de análisis de redes sociales Social Blade informó que la cuenta de Instagram de Doja Cat pasó de 24,34 millones a 24,14 millones en menos de una semana después del incidente. Sin embargo, los seguidores de Schnapp aumentaron de 24,25 millones a 25,17 millones en el mismo periodo de tiempo.

Desde entonces, Doja llamó la atención de Noah en Instagram Live por compartir sus mensajes, diciendo que «no se sentía cómoda» con esto y que era «socialmente inconsciente y chiflado».

Doja también acusó a Noah de actuar como una «serpiente».

«En primer lugar, vamos a tratar de ser fríos al respecto», comenzó el vídeo. «Para ser justos, esto es como un niño. Noah, no sé qué edad tiene, pero ni siquiera tiene más de 21 años.

«Cuando eres tan joven, cometes errores, haces tonterías. Estoy tratando de ser súper justo. Haces tonterías, dices tonterías. Jodes las relaciones con la gente. Cometes errores. Se supone que haces cosas así para saber que no debes hacerlas en el futuro. Hice mi parte de cagadas para no volver a cagarla.

«Pero el hecho de que Noah hiciera eso, como ir y publicar una conversación privada entre él y yo, es tan increíblemente como socialmente inconsciente y loco. Eso es como una mierda de serpiente al límite. Eso es como una mierda de comadreja.»

Y añadió: «No estoy diciendo que eso encapsule toda su personalidad. No me imagino que lo sea. Tal vez lo es, como una serpiente completa. Pero yo no lo veía así. Supuse que iba a estar tranquilo al respecto y fue y compartió información con la que no me sentí cómodo.»

Desde entonces, Noah ha respondido al drama en un nuevo vídeo de TikTok, revelando que se disculpó con Doja y compartiendo que «no hay resentimientos».

Noah escribió en un comentario: «Chicos todo está bien, me disculpé y todavía la sigo y amo su música, no hay resentimientos».

ENLACE ORIGINAL: https://mixmag.net/read/doja-cat-loses-200k-instagram-followers-outing-stranger-things-noah-schnapp-news

VEA TAMBIÉN: «Instagram» impuso récord y alcanzó 7 mil millones de minutos de visualización » EntornoInteligente

Entornointeligente.com