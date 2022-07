Dois novos vice-presidentes da bancada do PSD eleitos por 75%

Entornointeligente.com /

Os dois novos vice-presidentes da bancada do PSD, Alexandre Poço (líder da JSD) e Luís Gomes (ex-presidente da câmara de Vila Real de Santo António), foram eleitos por 75% dos votos. Em 69 deputados que expressaram o seu voto (no total os eleitos são 77), registaram-se nove votos brancos e dois nulos.

A votação aconteceu, esta manhã, durante uma reunião da bancada parlamentar (onde não estiveram Rui Rio nem Paulo Mota Pinto) e depois de o regulamento interno ter sido alterado para permitir o aumento do número de vice-presidentes de 10 para 12. A alteração, que se traduz num regresso ao texto que existia antes da liderança de Rui Rio, foi aprovada por unanimidade.

O resultado agora obtido pelos dois novos vice-presidentes foi superior aos 59,5% registados pela lista liderada por Joaquim Sarmento com 10 vice-presidentes, o que sugere que o desagrado expresso por parte de alguns deputados possa estar relacionado com a substituição do líder da bancada ou com a composição da lista proposta relativamente a coordenadores e vice-coordenadores.

Antes do congresso do início de Julho, Luís Montenegro quis substituir Paulo Mota Pinto , indicado por Rui Rio e eleito em Abril com uma elevada votação, por Joaquim Sarmento. O ex-presidente do conselho estratégico nacional obteve 46 votos, 20 brancos e 10 nulos num universo de 77 votantes, um resultado que demonstra algum descontentamento interno.

Num total de 43 elementos, contando com coordenadores e vice-coordenadores, a direcção da bancada parlamentar liderada por fica com 12 vice-presidentes, mais cinco do que a liderança de Mota Pinto: Ricardo Baptista Leite, João Moura, Paula Cardoso, Paulo Rios de Oliveira, Catarina Rocha Ferreira, Clara Marques Mendes, Joaquim Pinto Moreira, Andreia Neto, Hugo Oliveira, Hugo Carneiro, Luís Gomes e Alexandre Poço. Emília Cerqueira e Sónia Ramos são secretárias da direcção.

LINK ORIGINAL: Publico

