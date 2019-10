Dois militares morrem em acidente com avião caça fabricado na Rússia – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Dois militares venezuelanos morreram na quarta-feira após um acidente com um avião caça Sukhoi 20MK2, que apresentou falhas durante a descolagem, na Base Aérea Capitão Manuel Rios, em Guárico, 200 quilómetros a sul de Caracas.

De acordo com as autoridades venezuelanas, na sequência do acidente morreram o general de brigada Virgílio Márquez Morillo e o capitão Nesmar Salazar, da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar).

A aeronave em questão tinha previsto realizar um voo desde Guárico a Barcelona, no Estado de Anzoátegui (520, quilómetros a leste da capital).

