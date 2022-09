Dois militares do curso de comandos hospitalizados após paragens cardiorrespiratórias

Entornointeligente.com /

Dois militares do 138.º Curso de Comandos foram hospitalizados na quarta-feira depois de sofrerem paragens cardiorrespiratórias, anunciou esta quinta-feira o Exército, que abriu um processo de averiguações.

Em comunicado, o Exército informou que durante a tarde de quarta-feira um militar que está a frequentar este curso dos comandos «sentiu-se indisposto» durante uma «marcha corrida de cinco quilómetros», no Regimento de Comandos da Serra da Carregueira, no distrito de Lisboa.

O militar foi «prontamente assistido» por dois socorristas e uma ambulância que acompanhavam aquela atividade e encaminhado para a Unidade de Saúde do Regimento de Comandos.

Subscrever «Após avaliação, foi detetada alteração do estado de consciência, pelo que foram realizadas manobras de reanimação […], o INEM procedeu ao transporte do militar para o Hospital São Francisco Xavier, onde se encontra internado em Unidade de Cuidados Intensivos, mantendo-se em vigilância, sedado e ventilado, com um perfil hemodinâmico estável» , acrescenta a nota.

Mais tarde, pela hora do jantar, um outro militar sentiu-se indisposto e foi encaminhado para unidade de saúde daquele regimento.

Depois de dar entrada na unidade de saúde para observação, «sofreu uma interrupção súbita das funções cardíaca e respiratória» , mas foi reanimado pela equipa médica no local.

No entanto, acabou por ser transportado para o Hospital Amadora-Sintra, «por necessidade de avaliação complementar», encontrando-se em «observação» e com um «quadro clínico estável».

O Exército prevê que este militar possa ser transferido para o Hospital das Forças Armadas ainda esta quinta-feira.

Os restantes 44 instruendos do curso foram avaliados por uma equipa de saúde, o Exército anunciou a abertura de um processo de averiguações urgente, e, entretanto, foi «determinado o aligeiramento substancial da carga física, e se necessário a não realização de algumas sessões» .

Este ramo das Forças Armadas também optou pela «observação clínica permanente dos instruendos».

Numa nota enviada pelo Ministério da Defesa Nacional, a ministra Helena Carreiras desejou aos militares «uma rápida recuperação» e garantiu estar a acompanhar «os desenvolvimentos do estado de saúde e situação clínica» dos mesmos.

