Dois meses após anúncio de Bolsonaro e Musk, nenhuma parceria foi fechada, diz governo Presidente e empresário se encontraram para discutir acordo para levar internet a escolas na zona rural e monitorar a Amazônia. Viagem custou mais de R$ 90 mil só em diárias e passagens. Por Carlos Henrique Dias, g1 Sorocaba e Jundiaí

19/07/2022 06h51 Atualizado 19/07/2022

1 de 6 Bolsonaro e Elon Musk no encontro em que foi anunciada parceria — Foto: Reprodução/Redes sociais Bolsonaro e Elon Musk no encontro em que foi anunciada parceria — Foto: Reprodução/Redes sociais

Dois meses após o bilionário Elon Musk ser recebido com alarde pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) num encontro em que foi anunciado um projeto para levar internet a escolas na zona rural do país e para monitorar a Amazônia, nenhuma parceria saiu do papel .

A informação consta nas respostas do governo a três ofícios com questionamentos de deputados federais encaminhados ao Palácio do Planalto. Ao g1 , o Ministério das Comunicações disse que, se algum acordo vier a ser firmado, será de «forma legal e transparente», seguindo a legislação sobre licitações e contratos administrativos.

Controversa, a negociação é criticada por setores porque o Brasil já tem mecanismos tecnológicos para monitoramento da Amazônia . Desde 1988, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, processa os dados da floresta via satélite. Uma análise de especialistas apontou que o problema é a falta de fiscalização de órgãos responsáveis .

Starlink já opera em parte do país

Na ocasião, sem dar detalhes, como prazo e custos, Bolsonaro disse que havia o «início de um namoro» ao anunciar um possível acordo com a Starlink, companhia de sistema de satélites da SpaceX , empresa de foguetes espaciais de Musk. Considerado o homem mais rico do mundo, ele é dono ainda da Tesla, que fabrica carros elétricos.

Bolsonaro viajou ao interior de São Paulo especialmente para encontrar o empresário — indo na contramão do protocolo de praxe, em que o visitante, por deferência, é quem vai até o mandatário. Mais de R$ 90 mil foram gastos com passagens e diárias pela equipe presidencial de apoio. (Veja mais detalhes abaixo) .

2 de 6 Esteves, Musk e Bolsonaro almoçam em hotel no interior de São Paulo — Foto: Arquivo pessoal Esteves, Musk e Bolsonaro almoçam em hotel no interior de São Paulo — Foto: Arquivo pessoal

O evento, realizado em 20 de maio em um hotel luxuoso na cidade de Porto Feliz , reuniu cerca de cem convidados, incluindo empresários, a fim de debater iniciativas tecnológicas. A participação do presidente foi articulada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Bolsonaro levou ainda para o almoço outros ministros , como Carlos França (Relações Exteriores), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência), Paulo Sérgio (Defesa) e Ciro Nogueira (Casa Civil).

O encontro do presidente com o bilionário animou apoiadores do líder brasileiro, que foram às redes sociais elogiar a atuação de ambos. Musk é visto com simpatia por militantes da direita pela sua intenção, depois fracassada, de comprar o Twitter .

Musk chegou a defender que a plataforma deveria ser uma «arena» da defesa da liberdade de expressão , argumento usado também por grupos conservadores, alvos constantes da rede sob acusação de disseminarem conteúdo falso.

Na reunião de maio, Bolsonaro, que é investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal ( STF ), disse que a compra do Twitter por Musk representava um «sopro de esperança», acrescentando que a «liberdade é a semente do futuro».

Ainda durante o encontro, Elon Musk chegou a ser condecorado com a Medalha da Ordem do Mérito da Defesa, honraria concedida a civis e militares que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. O ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, postou uma foto com o empresário usando a medalha.

3 de 6 Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, postou foto com Elon Musk usando a medalha que acabara de receber do governo brasileiro — Foto: Ciro Nogueira/Twitter/Reprodução Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, postou foto com Elon Musk usando a medalha que acabara de receber do governo brasileiro — Foto: Ciro Nogueira/Twitter/Reprodução

Direito de exploração

Em janeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ) concedeu à Starlink o direito de operar no Brasil satélites não-geoestacionários de baixa órbita.

No evento realizado com Bolsonaro, o bilionário anunciou o programa «Conecta Amazônia», que incluiria o uso de satélites para levar internet e monitoramento do desmatamento na região.

Procurado pelo g1 , o Ministério das Comunicações disse, em nota, que o encontro com Musk tratou de parcerias para projetos de conectividade na Amazônia por meio da Starlink, ressaltando que ela já possui autorização para atuar no território nacional.

Segundo a pasta, a empresa se comprometeu a colocar em campo cerca de 42 mil satélites de baixa órbita, com potencial de ampliação da preservação florestal. «Aliado a isso, é possível dar acesso à conectividade nas escolas em áreas rurais da região, como em aldeias indígenas e em comunidades bem distantes», diz trecho da nota.

O ministério destacou que, no encontro, «foram apresentadas ao empresário novas possibilidades de investimento no setor, dentro da região Amazônica», mas que o processo de parceria, caso seja firmado, será realizado de «forma legal e transparente, conforme prevê a Lei 8.666 (que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos)».

Sobre os custos e valores cobrados do consumidor final no caso de um eventual plano privado, o ministério orientou a reportagem a contatar a empresa.

Procurada, a Starlink não respondeu aos e-mails encaminhados. Pelo site, a Starlink mostra que, no Brasil, o serviço é oferecido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e em partes do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

4 de 6 Cobertura da empresa Starlink no país, conforme o seu site — Foto: Reprodução/Starlink Cobertura da empresa Starlink no país, conforme o seu site — Foto: Reprodução/Starlink

Questionamentos na Câmara

As negociações entre o governo brasileiro e Musk entraram na mira da Câmara dos Deputados. Ao menos três deputados federais encaminharam pedidos de informação ao governo, que tem a obrigação, por lei, de respondê-los.

Em 1º de julho, o deputado federal Elias Vaz ( PSB -GO) pediu a cópia integral de todos os processos administrativos, na fase preparatória ou externa, de contratos, termos ou cooperação das empresas de Musk com o governo.

Em resposta, o Ministério das Comunicações afirmou, no entanto, que não tinham sido elaborados contratos, documentos, termos de cooperação, convênios, instaurações de processos ou negociação com as empresas.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) também pediu esclarecimentos a respeito da parceria citada no evento. A resposta do Ministério das Comunicações, porém, informou que não havia previsão de recursos públicos, assim como um cronograma .

O parlamentar chegou a questionar sobre uma possível colisão dos satélites com objetos em baixa órbita. No entanto, o documento citou que as operadoras são as responsáveis pela manutenção orbital e que o órgão regulador dos Estados Unidos é a «Federal Communications Commission – FCC» (sigla em inglês), que estabelece critérios para diminuir o risco de incidentes.

Em ofício à deputada federal Vivi Reis ( PSOL -PA), o Ministério da Defesa respondeu que «não possui qualquer acordo estabelecido».

A Câmara dos Deputados realizou ainda, em 14 de junho, uma audiência pública conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia; de Relações Exteriores e Defesa Nacional; Fiscalização Financeira e Controle; e de Integração Nacional para ouvir o ministro das Comunicações, Fábio Faria, sobre o projeto.

Uma das autoras do convite ao ministro, a deputada federal Perpétua Almeida ( PC do B -AC) argumenta que o governo promete «entregar a conectividade na Amazônia, que deveria ser um serviço público, para uma empresa privada e estrangeira, sem licitação» .

Na audiência, Faria defendeu as qualificações da empresa, mas ponderou que a palavra final sobre a contratação será das empresas vencedoras do leilão do 5G (Oi, Claro, Vivo e Tim).

«Por que o satélite do Elon Musk na Amazônia? Porque o satélite dele é o único satélite que, primeiro que ele vai ter 40 mil satélites no espaço, e tem laser e que detecta o barulho da serra elétrica. Se tiver uma serra elétrica cortando uma árvore na Amazônia, é só a Starlink. É alta qualidade. Pode ver se aquele desmatamento é legal ou ilegal», disse Faria.

Gastos da viagem

Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), o g1 levantou que os gastos da equipe presidencial para o evento, que envolvem as despesas realizadas por intermédio da Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República com cartão de pagamento do governo federal – CPGF e com transporte terrestre, passagens aéreas e diárias, foram de R$ 94.513,03 .

Segundo a resposta via LAI, o valor pode ser alterado por conta de análises nas prestações de contas. A reportagem pediu detalhes sobre os gastos, mas foram negados sob o argumento de uma restrição «classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada» e que essas informações poderiam «colocar em risco a segurança do presidente».

Quem é Musk

5 de 6 Elon Musk fez anúncio via Twiter. — Foto: Reprodução Elon Musk fez anúncio via Twiter. — Foto: Reprodução

«Superanimado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink em 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e também para o monitoramento ambiental da Amazônia», disse Musk em um tuíte pouco antes de se encontrar com Bolsonaro em maio. Foi a última vez que comentou sobre o projeto na rede social.

Elon Musk, que em abril anunciou acordo de compra do Twitter por cerca de US$ 44 bilhões, é o homem mais rico do mundo e tem um patrimônio avaliado em US$ 219 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão), segundo ranking da «Forbes».

A Justiça dos Estados Unidos ouvirá na terça-feira (19) os argumentos do Twitter a favor de um julgamento em setembro contra Elon Musk. O processo busca forçá-lo a concluir o acordo de compra.

Na véspera da vinda ao Brasil, ele se defendeu de uma acusação de assédio sexual contra uma funcionária da SpaceX .

6 de 6 Elon Musk acena em chegada ao Brasil — Foto: Reprodução/Redes Sociais Elon Musk acena em chegada ao Brasil — Foto: Reprodução/Redes Sociais

