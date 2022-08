Entornointeligente.com /

Dois jovens morreram este domingo num despiste de carro no IC2 na zona de Alcoentre, no concelho de Azambuja (distrito de Lisboa), disse à Lusa uma fonte do Comando Geral da GNR.

O acidente ocorreu às 7h38 ao quilómetro 56,2 do IC2, na zona de Alcoentre, tendo provocado a morte de uma jovem e um jovem, ambos de 18 anos, adiantou a mesma fonte.

A estrada está cortada nos dois sentidos entre Espinheira e Alcoentre, estando no local elementos de investigação da GNR.

LINK ORIGINAL: Publico

