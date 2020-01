Dois jogos, dois golos. RDT oferece vitória ao Espanyol

Entornointeligente.com /

Imparável. Raul de Tomas, que há apenas duas semanas deixou o Benfica, voltou a marcar e a ser decisivo. Este domingo, o avançado espanhol marcou o golo do triunfo do Espanyol frente ao Villarreal (2-1).Depois de ter marcado na estreia , na terceira eliminatória da Taça do Rei, o avançado voltou a faturar.

O Espanyol não vencia há nove jogos para a Liga espanhola. A equipa de Barcelona mantém-se no último lugar, com apenas 14 pontos (os mesmos do Leganés) em 20 jogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Já o Valencia (ainda sem Gonçlao Guedes) foi humilhada na casa do antepenúltimo, o Mallorca, por 4-1. A derrocada dos ché começou cedo e ainda antes dos 25 minutos já perdia por 2-0, com golos de Antonio Raíllo e Budimir . Já perto do intervalo Budimir bisou. A perder por 3-0 no segundo tempo, o Valencia ficou reduzido a dez, com a expulsão de Parejo. Logo depois o Mallorca fez ainda o 4-0 por Dani Rodríguez. O tento de honra da equipa de Celades foi marcado por Ferrán Torres.

Com este resultado o Mallorca foge para já dos lugares de descida e soma 18 pontos. Já o Valencia mantém os 31 pontos e falha o assalto ao 5º lugar.

Quanto ao Bétis (ainda sem William Carvalho) conseguiu uma vitória importante frente à Real Sociedad (3-0), com golos de Borja Iglesias, Joaquín e Sergio Canales. A equipa se Sevilha segue na 11.ª posição, enquanto a Real Sociedad é 6.ª.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com