Dois bombeiros feridos em despiste na Covilhã

Dois bombeiros ficaram feridos esta terça-feira na sequência de um acidente rodoviário perto de Sarzedo, Covilhã, no distrito de Castelo Branco, confirmou à agência Lusa a Protecção Civil.

De acordo com a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANEPC), tratou-se de um acidente com um «veículo tanque» de combate incêndios, sem especificar o estado das vítimas e a que corporação de bombeiros pertence a viatura.

Devido ao incêndio que está a deflagrar na Serra da Estrela, as localidades de Sarzedo, Orjais e Vale Formoso tiveram de ser evacuadas. Pelas 18h45, encontravam-se 11 operacionais, apoiados por quatro veículos, no local do acidente.

Às 18:15 de hoje, o fogo na serra da Estrela mobilizava 1253 operacionais, apoiados por 394 viaturas e 12 aeronaves.

