Dois bombeiros detidos por suspeitas de atearem fogos em Odivelas

Entornointeligente.com /

Dois bombeiros foram detidos por serem suspeitos de terem ateado vários fogos no concelho de Odivelas. Os homens, de 19 e 27 anos, sem antecedentes criminais, ficaram em prisão preventiva.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informa que as detenções ocorreram » na sequência do desenvolvimento de investigações» sobre » diversos incêndios florestais no concelho de Odivelas». Os dois bombeiros foram detidos fora de flagrante delito, «por existirem contra eles fortes indícios da prática de crimes de incêndio florestal».

A CNN avançou que os dois homens pertencem aos Bombeiros Voluntários de Caneças e que terão usado uma viatura da corporação para atear os fogos. Contactada pelo PÚBLICO, a associação de bombeiros recusou fazer qualquer comentário.

Segundo a PJ, os fogos terão sido causados com recurso a um isqueiro, utilizando acendalhas como potenciador de combustão, «em dois locais distintos e com manchas florestais muito significativas, colocando em perigo, paralelamente, aglomerados populacionais e diversas outras infra-estruturas».

Na quarta-feira, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais revelou que este ano já foram detidas 60 pessoas pelo crime de incêndio florestal . Foram ainda identificadas 117 pessoas pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia Judiciária pela prática do mesmo crime.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com