Com apenas 681 casos e duas mortes por covid-19 registadas entre Janeiro de 2020 e o passado dia 12 de Agosto, fruto de um rigoroso plano de encerramento das suas fronteiras e de proibição de entrada de viajantes de estrangeiros, as Ilhas Marshall foram, durante mais de dois anos, e orgulhosamente, um dos poucos bastiões do mundo contra a doença.

