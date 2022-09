Dois anos de saudade: Oktoberfest volta a fazer correr rios de cerveja em Munique

Entornointeligente.com /

Voltou ao calendário e a Munique o maior dos festivais de cerveja . Depois de dois anos de hiato, milhares de pessoas vestidas a rigor — homens de Lederhosen, as calças de couro muito típicas da cultura bávara, mulheres de vestido rodado, acorreram ao evento que costuma atrair cerca de seis milhões de visitantes por ano, incluindo turistas de todo o mundo. «É um momento muito aguardado por toda esta multidão», disse um visitante à Reuters, no primeiro dia do regresso da celebração, no sábado. «Assim que nos sentarmos a beber uma cerveja, ficaremos bem», juntou em alusão à pandemia que lhes tirou o Oktoberfest durante dois anos. Os foliões sentam-se em longas mesas comunitárias para beber litros e litros de cerveja, para comer salsichas, pretzel ou perna de porco e ouvir bandas de oompah . A festa bebe-se até 3 de Outubro.

