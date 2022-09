Doenças não transmissíveis superam infecciosas e são as que mais matam no mundo

Entornointeligente.com /

Doenças não transmissíveis, como as do foro cardíaco, cancro, diabetes e patologias respiratórias, superam atualmente as enfermidades infecciosas e são as que mais matam no mundo, alertou esta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Relacionados sociedade. Sofrimento relacionado com saúde mental é «enorme no mundo»

A OMS divulgou esta quarta-feira um novo relatório e um portal com dados de 194 países sobre doenças não transmissíveis e respetivos fatores de risco: tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo de álcool, falta de atividade física e poluição do ar.

«A eliminação desses fatores poderia prevenir ou retardar problemas de saúde significativos e muitas mortes prematuras» por estas doenças, de acordo com os peritos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Para a OMS, que lançou a iniciativa durante a assembleia geral da ONU, este é um dos maiores desafios do século na saúde e no desenvolvimento.

As doenças cardiovasculares, o cancro, a diabetes e as patologias respiratórias crónicas, a par da saúde mental, causam quase três quartos das mortes a nível mundial e matam 41 milhões de pessoas por ano.

O relatório «Números invisíveis: a verdadeira extensão das doenças não transmissíveis e o que fazer com elas» dá visibilidade a estas patologias e lembra «a verdadeira escala» desta ameaça e dos fatores de risco, considera a OMS em comunicado.

«Também mostra o custo-benefício de intervenções económicas aplicáveis globalmente que podem mudar esses números e salvar vidas e dinheiro», avança a organização.

O portal contém os dados mais recentes de cada país, fatores de risco e adoção de políticas: «Torna visíveis os padrões e tendências nos países e permite a comparação entre países ou dentro de regiões geográficas».

«Segundo a OMS, a cada dois segundos, uma pessoa com menos de 70 anos morre de uma doença não transmissível e 86% dessas mortes ocorrem em países de baixo e médio rendimento.

«Essa grande mudança na saúde pública nas últimas décadas passou amplamente despercebida», considera a organização.

«O relatório e o portal chegam num momento crítico para a saúde pública: em 2022, apenas alguns países estavam a caminho de cumprir a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de reduzir em um terço as mortes precoces por doenças não transmissíveis até 2030», sustenta a OMS.

Os especialistas alegam que a prevenção e tratamento são uma «excelente oportunidade de investimento, que terá inúmeros impactos no crescimento económico, superando em muito o dinheiro gasto».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com