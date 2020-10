Dodgers se pone a una victoria de la Serie Mundial tras vencer a los Rays

Entornointeligente.com /

Los Dodgers de Los Ángeles se colocaron a una victoria del campeonato de la MLB, tras derrotar a Rays de Tampa Bay 4 carreras por 2 en el quinto juego de la Serie Mundial.

Foto: Twitter Clayton Kershaw logró contener a la ofensiva rival a cinco imparables y par de carreras en cinco entradas y dos tercios. El lanzador zurdo negoció par de boletos y propinó seis ponches para adjudicarse su segunda victoria en este Clásico de Otoño.

With his 206th strikeout, @ClaytonKersh22 now has the most strikeouts in #postseason history. pic.twitter.com/2P9VHGukAb

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2020

La derrota recayó en Tyler Glasnow, quien nuevamente resultó vapuleado al aceptar seis imparables y cuatro carreras en cinco entradas de labor, con tres pasaportes y siete ponches.

A diferencia del encuentro del sábado, donde permitieron seis carreras, el cuerpo de relevistas de Los Ángeles no toleró libertades para preservar el triunfo. Blake Trenien sacó los tres últimos outs para apuntarse el rescate.

A la ofensiva de los Dodgers destacaron Joc Pederson y Max Muncy, quienes conectaron sendos cuadrangulares solitarios .

WALK IT OUT, JOC. pic.twitter.com/bczBbgqEhC

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2020

DROP YOUR BAT ON ‘EM, MAX. pic.twitter.com/Lg5OduFayQ

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2020

Por Tampa Bay, Yandy Díaz bateó de 3-2 con un triple, anotada y remolcada.

Los equipos tomarán un día de descanso antes de disputar el sexto partido de la Serie Mundial, donde los Dodgers buscarán coronarse campeones cunado coloquen sobre la lomita a Tony Gonsolin; mientras que los Rays intentarán forzar un 7° juego de la mano de Blake Snell.

