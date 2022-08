Dodgers coloca a Kershaw en lista de lesionados

Entornointeligente.com /

Los Ángeles Dodgers colocaron el viernes al zurdo Clayton Kershaw en la lista de lesionados, un día después de que abandonara su apertura en San Francisco con dolor lumbar.

El equipo activó al utility Chris Taylor (pie) de la lista de lesionados, llamó al lanzador derecho Reyes Moronta y envió como opción al jardinero James Outman .

Kershaw dijo que sintió molestias mientras calentaba antes del final de la quinta entrada el jueves ante los San Francisco Giants . El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional hizo una mueca y señaló su banquillo, y luego salió del campo con cautela con un entrenador.

AP Photo/Mark J. Terrill «Simplemente sentí que algo se bloqueó allí en el quinto y realmente no pude lanzar después de eso», dijo Kershaw el jueves. «Algo en mi espalda otra vez… Vi a un médico, pero realmente no tengo nada que hacer hasta que… solo ver cómo me despierto por la mañana, es probablemente lo primero, y luego continuar desde allí».

Kershaw, de 34 años, hizo 66 lanzamientos en cuatro entradas, permitiendo una carrera limpia y tres hits con cuatro ponches. Se fue con una ventaja de 4-2 y los Dodgers vencieron a los Giants 5-3 para completar una barrida de cuatro juegos.

«Obviamente, cada vez que un lanzador tiene que salir de un juego, hay cierto nivel de preocupación», dijo el jueves el manager de los Dodgers, Dave Roberts. «Dado que es su espalda, que ha sido problemática en ocasiones, simplemente no sabremos más hasta que tengamos algunas pruebas».

Kershaw ha lidiado con problemas de espalda durante gran parte de su carrera. Pasó un tiempo en la lista de lesionados a principios de esta temporada debido a una inflamación en una articulación pélvica.

Kershaw tiene marca de 7-3 con efectividad de 2.64 en 15 aperturas.

En este reporte se utilizó información de The Associated Press.

