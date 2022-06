Entornointeligente.com /

Documentos provam que Bruno Pereira tinha autorização para entrar em terra indígena A TV Globo teve acesso a documentos que mostram que a Funai foi comunicada e autorizou a entrada do indigenista entre 17 e 30 de maio. Família de Dom Phillips disse que ele só encontrou Bruno depois que o indigenista deixou a terra indígena. As informações contrariam o presidente da Funai, que disse que Bruno e Dom não pediram autorização para realizar a viagem pela reserva 09/06/2022 21h42 Atualizado 09/06/2022

O presidente da Funai afirmou em entrevista que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips não pediram autorização para realizar a viagem pela Terra Indígena Vale do Javari, na Amazônia, mas a TV Globo confirmou que Bruno tinha autorização da Funai para uma expedição na área e que Dom Phillips não entrou na terra indígena.

Quando o indigenista Bruno Pereira entrou no Vale do Javari, seu objetivo era participar de reuniões em cinco aldeias na região da calha do rio Curuçá para conversar sobre o território e estratégias indígenas para protegê-lo. Ele não estava acompanhado do jornalista Dom Phillips.

O presidente da Funai , Marcelo Xavier, em uma entrevista à Voz do Brasil na quarta-feira (8), disse que Bruno e Dom não pediram autorização para realizar a viagem pela terra indígena.

«A Funai , de forma nenhuma, emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área indígena. É muito complicado quando duas pessoas, apenas, resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança e nem mesmo à Funai «, afirmou.

A TV Globo teve acesso a documentos que mostram que a Funai foi comunicada e autorizou a entrada de Bruno Pereira no Vale do Javari entre os dias 17 e 30 de maio. Ele entrou, sem Dom Phillips, no dia 21. A equipe incluía um representante da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e o presidente de uma associação de moradores da região.

Na época do pedido, uma portaria da Funai exigia autorização prévia por causa da pandemia, para evitar que indígenas fossem contaminados.

O documento da Funai diz: «Em resposta ao ofício pelo qual vossa senhoria solicita autorização de ingresso na Terra Indígena Vale do Javari, informamos sobre a viabilidade de autorizarmos o ingresso da equipe, exclusivamente, para a finalidade exposta.»

A família de Dom Phillips disse ao Jornal Nacional que ele só encontrou Bruno Pereira no dia 1º de junho, em Atalaia do Norte, e que naquele período Bruno já tinha visitado as aldeias e saído da terra indígena.

Dom Phillips estava fazendo uma reportagem sobre uma equipe de vigilância criada pelos próprios indígenas para documentar e denunciar as invasões e crimes em seu território. Tudo fora da área indígena.

Por telefone, o líder indígena Beto Marubo reforçou que Bruno não entrou com Dom na terra indígena em nenhum momento.

«O Dom e o Bruno começaram a viagem deles a partir da cidade de Atalaia do Norte até o Lago Jaburu, que é um ponto que fica abaixo da base da Funai , que é onde começa a terra indígena. O Bruno só foi somente até lá nesse ponto, que fica abaixo da Funai , chamado Lago do Jaburu, e retornou até a comunidade de São Rafael, de onde ele desapareceu, os dois desapareceram. Somente isso. Eles não estavam dentro da terra indígena», disse Beto Marubo.

A assessora jurídica da Univaja e do Observatório dos Povos Isolados, Carolina Santana, afirma que Bruno e Dom poderiam ter entrado no Vale do Javari a convite dos indígenas, mesmo sem autorização da Funai . E lembrou que a portaria que restringiu a entrada nas áreas indígenas por causa da pandemia não tem mais validade.

«A lei brasileira garante sobretudo a autonomia dos povos indígenas sobre seus territórios. As leis e normativas internacionais também. O Brasil é signatário das normativas que garantem a autonomia. O próprio regulamento da Funai coloca a autonomia indígena como condição sine qua non para autorização do ingresso», diz Carolina Santana.

