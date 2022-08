Documentos judiciales: Johnny Depp sufre disfunción eréctil

Entornointeligente.com /

Los abogados de Amber Heard aseguraron que el actor Johnny depp sufre de disfunción eréctil según documentos judiciales recientemente revelados. El caso de Johnny Depp y Amber Heard ha sido uno de los problemas legales más mediáticos de los últimos tiempos , y es que , a pesar de que el juicio ya tuvo de fallo a favor de Depp, todavía siguen saliendo nuevos detalles a la luz que nadie conocía. Esta vez, el equipo legal de Amber Heard argumentó en una presentación el pasado 28 de marzo que el actor de 59 años Johnny Depp sufre de disfunción eréctil.

Los abogados de la actriz aseguraron que este padecimiento de Depp es fundamental y que pudo haber sido una de las causas del supuesto comportamiento violento del actor hacia Heard: «Aunque el Sr. Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, dicha condición es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard «, alegan los ya mencionados documentos.

También te puede interesar: ¡Podría ir a la cárcel! Amber Heard es acusada de cometer perjurio Hay que recordar que en Mayo, la actriz de 36 años comenzó a llorar en medio del juicio por difamación al testificar que su ex pareja la habría violado con una botella de licor, y la habría amenazado con «cortarle» la cara. » No sabía si la botella que tenía dentro de mí estaba rota», dijo, Heard. «No podía sentirlo. No podía sentir nada».

Johnny Depp negó toda acusación de violencia sexual o violación, y recordemos que el fallo del jurado fue a favor de la estrella de «Piratas del Caribe».

