Documento assinado por servidores da Funai, em 2019, detalhava série de ataques com armas de fogo contra os funcionários O Fantástico obteve acesso a um documento assinado por servidores da Funai, entre eles Bruno Pereira, enviado à Defensoria Pública da União, ainda em 2019. O documento diz que apesar de terem sofrido oito ataques a bala em pouco mais de 12 meses, não houve providências para garantir segurança por parte da administração da Funai. Por Fantástico

13/06/2022 17h54 Atualizado 13/06/2022

Documento assinado por servidores da Funai, em 2019, detalhava série de ataques com armas

O Fantástico obteve acesso a um documento assinado por servidores da Funai , entre eles Bruno Pereira, enviado à Defensoria Pública da União, ainda em 2019. O documento detalha uma série de ataques com armas de fogo contra os funcionários públicos, em sedes da Funai na região .

O documento diz que apesar de terem sofrido oito ataques a bala em pouco mais de 12 meses, não houve providências para garantir segurança por parte da administração da Funai .

Um desses ataques foi o assassinato do indigenista Maxciel Pereira dos Santos, em Tabatinga . Quase três anos depois de Maxciel ter sido executado, ninguém foi preso pelo crime.

1 de 1 Maxciel Pereira dos Santos trabalhava em uma área de proteção no Vale do Javari. — Foto: Arquivo Pessoal Maxciel Pereira dos Santos trabalhava em uma área de proteção no Vale do Javari. — Foto: Arquivo Pessoal

A violência faz parte da história do território, desde o ciclo da borracha, no começo do século 20. Mas havia diminuído depois da demarcação da terra indígena, em 2001 .

«É uma região que vem há muito tempo com muitos problemas, que antigamente era só de invasão da terra indígena, da região onde habitavam os índios e hoje já se mescla com essas outras coisas que é o tráfico de arma, de narcotráfico. Enfim, é uma área muito difícil, muito violenta e realmente é onde tudo pode acontecer», diz Sydney Possuelo, indigenista e ex-presidente da Funai .

Um estudo da Universidade Estadual do Pará e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre organizações criminosas identificou o Vale do Javari como a área mais vulnerável nas fronteiras do Brasil.

VEJA A MATÉRIA COMPLETA:

Em vídeo gravado durante a pandemia, Bruno Pereira denunciava perigo que presença de invasores representava para indígenas do Vale do Javari

