Docentes y profesores universitarios de Guayana exigen reivindicación de beneficios contractuales antes de regresar a las aulas

Docentes y profesores universitarios de Guayana protestaron en diferentes puntos de la ciudad para exigir la reivindicación de sus derechos laborales , la derogación del instructivo promulgado por la Oficina de Presupuesto Nacional ( Onapre ) y el pago de las vacaciones que está pendiente desde el pasado 10 de julio.

El Sindicato de Profesionales de la Docencia de Caroní (Sinprodo Caroní) organizó una convocatoria en la Plaza Monumento CVG, donde se presentaron más de 60 profesionales de la educación para exigir el pago del bono vacacional, la erradicación del instructivo Onapre y la discusión y aprobación de una nueva convención colectiva.

La secretaria general de Sinprodo Caroní, Aída González, enfatizó que los derechos de los docentes han sido violentados a través de la Onapre , asimismo puntualizó que esta problemática golpea no solo a trabajadores activos, sino también a docentes jubilados, personal obrero y administrativo del sector educativo.

« Nos rebajaron el salario . Nosotros tenemos salario por contratación colectiva y escalas profesionales, desde docentes hasta los que han hecho doctorados. Todo eso fue rebajado para que todos tengamos un salario único. Quieren desaparecer la contratación colectiva. El 10 de julio se debió pagar el bono vacacional, eso está siendo violentado. Hoy primero de agosto todavía no hay pago. Esta es la primera vez en la historia que no se ha pagado bono vacacional para estas fechas», explicó González.

Los afectados se concentraron en diferentes puntos de la ciudad para solicitar el pago del bono vacacional y demás beneficios contractuales | Foto William Urdaneta Al respecto, durante la última semana de julio, docentes de Caracas estuvieron manifestándose frente al Ministerio de Educación para reclamar el mal cálculo en el pago de vacaciones . En el caso de la capital, los maestros de educación media general recibieron el pago, no obstante, los educadores denunciaron que el monto no alcanzaba los 800 bolívares, representando apenas 25% del pago correspondiente.

«Por contratación colectiva nos corresponden 6 quincenas de salario de vacaciones. En Caracas estuvo mal calculado, lo pagaron chucuto. Si no pagan las vacaciones y no nos arreglan el salario, no vamos a volver en septiembre a dar clases», ratificó González.

La autoridad del gremio educativo confirmó que el salario que están percibiendo los docentes oscila entre los 200 y 250 bolívares . Según las declaraciones, los maestros esperaban recibir 500 bolívares quincenales tras el aumento decretado por el Ejecutivo en el mes de marzo, no obstante, algunos reciben hasta menos de 150 bolívares quincenales.

La profesora Erika Carvajal, miembro de la junta directiva del Colegio de Profesores, explicó que los bonos de transporte y conectividad también han dejado de ser cancelados , resultando en docentes sin recursos para trasladarse o cancelar el servicio de internet.

«Estamos viviendo la peor situación jamás vista. Recibimos unos salarios que no alcanzan ni siquiera para consumir alimentos dos o tres días. Si tienes padres que dependen de ti, es imposible cumplir esos gastos. Profesores que vivían independientemente han tenido que regresar con sus familias porque no pueden cubrir esos gastos. Todos los docentes recurrimos al comercio informal: vender cualquier cosa, limpiar casas, dar tareas dirigidas… El trabajado dignifica, pero nos preparamos y estudiamos para recibir un salario de calidad», adujo Carvajal.

Profesores universitarios rechazan instructivo Onapre Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) se concentraron frente a la sede de la UNEG en Villa Asia para protestar por los derechos salariales de docentes y obreros , quienes también vieron modificado su ingreso a raíz del cambio en las primas salariales .

Las interescalas se redujeron al 50% lo que perjudica, especialmente, al personal más capacitado. Un docente con 30 años de antigüedad, según el cálculo antiguo, debía ganar 60% más del salario base. Luego de la modificación de las tablas salarias cobrará solo 30% más. Asimismo, el personal obrero cobrara 7% por encima del salario y ahora percibe solo 3.5% sobre el sueldo base.

A raíz de ello, el presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG (Apuneg), Raúl Brito, ha convocado a varios paros en lo que va de año, el dirigente acusa de «silenciosa» la gestión del personal directivo de la universidad frente a la vulneración a los derechos laborales del gremio.

«Son 14 años de no cobrar prestaciones sociales, 8 meses de secuestro de las cajas de ahorro. No tenemos HCM, nos eliminaron el presupuesto de copias, de centros de investigación. Si un profesor quiere dar clase, debe llevar hasta el marcador. La universidad no quiere pagar el bono de transporte y de conectividad hace dos meses: se le debe 1.500 bolívares a cada profesor activo», explicó Brito.

A su vez, el representante gremial ratificó que, de no solventarse el pago de vacaciones, no van a reincorporarse en el próximo semestre. «Además, no vamos a dictar cursos intensivos. Mañana tenemos asamblea de profesores para vetar los intensivos. El año pasado el curso intensivo no lo pagaron. Por cada día que se demoren en pagar las vacaciones, nosotros no vamos a demorar dos días en regresar a la universidad», zanjó el dirigente educativo.

El presidente del Sindicato de Empleados de la Unexpo , Fabián Rondón, declaró que » a estas alturas no hemos recibido bono vacacional, nos lo deben desde el mes pasado. Ese instructivo Onapre es inconstitucional . Exigimos que sea derogado en el Tribunal Supremo de Justicia».

La declaración hace referencia a una demanda de nulidad promulgada por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la derogación del instructivo.



