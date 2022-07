Docentes no regresarán a las aulas en septiembre si no les pagan sus vacaciones completas

Entornointeligente.com /

Los docentes seguirán las protestas mientras no regresen a las aulas y hasta tanto el gobierno les pague todo el dinero que les adeuda

Docentes podrían no regresar a las aulas en septiembre si las autoridades venezolanas no les pagan el dinero correspondiente a sus vacaciones, así lo advirtieron durante una protesta en la sede del Ministerio de Educación, en Caracas, este miércoles. Otra más en la que la ministra Yelitza Santaella no apareció ni dio respuestas.

Griselda Sánchez, presidenta de la organización Formación de la Dirigencia Sindical, calificó de asalto la situación contra la clase trabajadora activa y jubilada. Explicó que el viernes pasado les cancelaron las vacaciones con salarios del mes de diciembre pese a que en la convención colectiva quedó firmado que sería correspondiente al salario de julio.

Manifestó que los maestros, obreros y administrativos necesitan un salario que les permita vivir y que las vacaciones que les corresponden no son una dádiva.

«Eso no es que me están regalando nada. Si alguien ha subsidiado el sistema educativo en Venezuela es el personal que labora en las instituciones. Estoy hablando de los obreros, de los administrativos y de los maestros, que hemos estado firmes en la escuelas a pesar de la persecución y de la retaliación; de que las escuelas se caen, de que no hay agua, de que no hay luz. Por lo tanto, exigimos que sean cancelados completos nuestros salarios», expresó Sánchez.

Yelitza Santaella «comete un atropello» La docente, asimismo, acusó a Yelitza Santaella, ministra de Educación, de cometer un atropello contra el sector educativo del país. Y rechazó lo que definió «como una política de crimen» que el gobierno de Venezuela pretende incrementar en Venezuela, violatoria de la progresividad.

«Si al trabajador no se le cancela el dinero para el disfrute de las vacaciones, legalmente las vacaciones no han transcurrido, aunque se les dé el tiempo para las mismas. Es decir, que los educadores, aunque no tengan alumnos ni en agosto ni en septiembre, no han tenido vacaciones y, en consecuencia, pueden perfectamente no incorporarse en septiembre y octubre hasta que nos cancelen», expresó otra educadora.

Afirmó que si no tienen un tiempo de descanso, los docentes no podrán restituir su fuerza física y mental para tratar con los niños y adolescentes.

«¿Dónde están mis reales?», «el pago debe ser completo y no chucuto», cantaban en consigna los docentes frente al portón del Ministerio de Educación, que estaba cerrado. La periodista Vanessa García, reportera de FM Center Noticias, publicó en Twitter videos de la protesta.

Seguirán las protestas La presidenta de la organización Formación de la Dirigencia Sindical afirmó que seguirán las protestas mientras no regresen a las aulas y hasta tanto el gobierno les pague todo el dinero que les adeuda. Además exigen a las autoridades la cancelación de las primas, a las que le quitaron 50%, un salario decente como el que está establecido en la Constitución y la reapertura de las más de 60 unidades del Instituto de Previsión y Asistencia Social en todo el país.

«Tenemos derecho a la salud. Ya basta de tanto atropello. No vamos a regresar, Yelitza. Yadira, dile esto a Yelitza Santaella. Me he reunido contigo en muchas oportunidades y no me has resuelto ninguno de los casos que te he dejado. Por eso no vamos a subir a dialogar más con nadie. Si quieren demostrar que son diferentes, compórtense diferente porque seguiremos subsidiando el sistema educativo. Los obreros, maestros y administrativos tenemos subsidiada la educación del país», expresó Sánchez.

