Docentes mirandinos calificaron de “burla” asamblea convocada por el Ejecutivo regional

Daniel Murolo-Miranda @Dmurolo Como una burla calificaron docentes mirandinos la reunión convocada la mañana del lunes en la ciudad de Los Teques por representantes del Ejecutivo regional, en el que esperaban recibir respuesta a las demandas que los mantienen en las calles desde hace tres meses exigiendo respeto a la contratación colectiva.

Alfredo Perdomo, representante del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación de Miranda, dijo que la referida asamblea, realizada en el teatro Enma Soler de la capital mirandina, en la que participaron sindicatos y federaciones, fue una falta de respeto "nos citaron a todo el personal para no decirnos nada, por lo que estamos estudiando nuevas protestas porque no nos dieron respuesta".

Durante su participación en el programa de opinión "Pola y Murolo a las 12" que transmite Mía 105.7 Fm, Perdomo hizo un llamado al gobernador Héctor Rodríguez y a su tren ejecutivo para que presente una propuesta viable "con voceros serios quienes no digan qué haremos con esta situación tan precaria que estamos viviendo".

Narró que un docente en la escala más alta que es la 6, está devengando un sueldo de 36 mil BsS, "lo que a duras penas alcanza para comprar dos kilos de algo, solamente en pasaje se les va el 90 % del salario (…) exigimos que se elimine el instructivo nacional que viola la contratación colectiva".

Perdomo indicó que el jueves pasado entregaron una comunicación a la Onapre y Vice Presidencia de la República pidiendo recursos para la gobernación luego que perdiera la autonomía de su presupuesto.

"Fue una burla, nos sentimos indignados no solo docentes sino todos los trabajadores, salimos burlados, porque esperamos que luego de todas las protestas registradas el ejecutivo trajeran una propuestas viable y no trajeron nada, se fueron por las ramas y hablaban de mesas de trabajo", puntualizó.

Rosa Becerra, autoridad única de educación estadal; Liliana González, secretaria de educación de la Gobernación de Miranda y Ramón Sánchez, sub director nacional de Ipasme, suspendieron abruptamente la asamblea ante el abucheo recibido por los trabajadores que colmaban la sala, lo que provocó que los docentes tomaran pacíficamente la avenida La Hoyada en protesta. Por su parte Ramón Francia, representante de la Federación Venezolana de Maestros Miranda-Tuy, agregó que los representantes del Ejecutivo regional parecen "vivir en Narnia", mientras que son los maestros quienes viven la realidad; "no hablaron del HCM ni seguro funerario, ellos de forma abrupta cortaron la reunión porque la mayoría de los docentes, entre maestros, administrativo y obreros, los rechazaron", reseñó, agregando que esta situación "enturbia" más las actividades escolares y administrativas. Alertó que las acciones de calle van a continuar hasta que tengan respuesta positiva, "que se respete la contratación colectiva" Narró igualmente la situación de los jubilados a quienes les asignaban bolsa de comida, "el mes pasado les descontaron el costo de la misma y luego les regresaron el dinero y les dijeron que no se las darían más". Agregó que para este lunes no les han cancelado la quincena de los docentes, lo que a su juicio es una gran irresponsabilidad

