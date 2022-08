Docentes marcharán a la sede del Gobierno porteño tras la muerte de una alumna

Entornointeligente.com /

La movilización se llevará a cabo el lunes 20 a las 17 desde el establecimiento educativo 11 y tendrá como destino la sede del Gobierno en el barrio de Parque Patricios. La consigna central estará motorizada por el rechazo a la actual política educativa que llevan adelante la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contra la «mala calidad» de los alimentos entregados a los colegios.

«El lunes vamos a hacer una caravana educativa por las niñeces dignas por todo el barrio y vamos a marchar hacia la jefatura porteña» , adelantó en diálogo con C5N Ailen Galante, docente de la escuela a la que asistía la estudiante fallecida este lunes, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas pero que maestros y maestras vinculan al desfinanciamiento educativo.

La familia de la niña fallecida, de 11 años, había presentado en 2021 un certificado médico, que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda para la niña , pero a la fecha no hubo intervención alguna de la Defensoría zonal del Ministerio de Educación de CABA, según denunciaron el martes los docentes de la escuela.

El viernes 12 de agosto, la niña llegó a su escuela, la 11, donde se descompensó, y fue retirada por sus padres después de una hora, producto de que el SAME nunca llegó al lugar para asistirla . «La ambulancia nunca llegó», cuestionó Galante y agregó: «Tenemos muchas dificultades en los barrios para que las ambulancias lleguen. Se pidió una ambulancia urgente, se llamó al SAME en dos oportunidades. Lo hicimos desde teléfonos particulares porque el teléfono de la escuela no funciona desde hace meses. El SAME nunca llegó».

Pasado el fin de semana, la niña volvió a ingresada a la guardia del Hospital Penna este lunes, afectada por el mismo cuadro, pero «falleció a las pocas horas», según denunciaron los maestros.

«Nosotres no somos médicos ni médicas, no estuvimos en el hospital. Sí podemos dar cuenta de muchas situaciones anteriores, que son las que estamos denunciando», explicó Galante, pero aclaró que «no tenemos un diagnóstico de desnutrición, no sabemos si es la causa de muerte o no».

«Lo que estamos denunciando es otra cosa», manifestó, al hacer alusión a lo que asegura es «una política de vaciamiento» de la educación por parte de las autoridades porteñas. «El problema es el desfinanciamiento del Estado» , dijo y añadió que eso impacta en la calidad alimentaria de los niños y niñas que acuden a las escuelas porteñas.

«Hoy en día en nuestra escuela tienen a la mañana un desayuno y merienda. Además, se les da una vianda que es un sandwich con una fruta», explicó. Sin embargo, para para acceder a eso, las familias tienen que todos los años inscribirse y solicitar una beca. «Estamos hablando de familias de barrios vulnerado por el Estado, que no tienen acceso a internet ni computadoras», criticó.

Al igual que la familia de la estudiante fallecida, existen miles de casos aún sin atender, dijo Galante. «Tenemos muchísimas familias a las cuales acompañar. Desde las instituciones educativas, nuestro medio institucional es hacer la derivación al EOE, Equipo de Orientación Escolar. Este equipo se vino a presentar hoy. Básicamente no dan abasto. Son equipos muy chicos. En nuestro distrito, con 15 mil estudiantes, hay siete personas que atienden por la mañana y siete por la tarde, que atienden tanto a nivel inicial como a primario. Hoy en día tienen derivados a 1050 niñes. Son 1050 casos «, contó.

A raíz de esta situación, los y las docentes de la Ciudad se movilizarán para reclamar por «niñeces dignas». «Exigimos justicia y estamos denunciando que en el distrito más rico del país se desfinancia la educación y no se preocupan por las infancias», enfatizó la docente.

Fuentes de Educación del Gobierno porteño señalaron el martes a Télam que hoy no habría clases en el colegio y que el caso de la alumna fallecida es «muy delicado» y está «en investigación», en alusión a que se esperan los resultados de la autopsia.

