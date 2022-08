Docentes de educación media en Guayana cobraron solo 300 bolívares de bono vacacional

Entornointeligente.com /

Correo del Caroní Por Francesca Díaz @francescadiazm

En el contexto de protestas y reclamos por el incumplimiento en cuanto al pago del bono vacacional que debió ser cancelado el pasado 10 de julio, los docentes de educación media general del estado Bolívar denunciaron que finalmente les llegó un pago que representa solo el 25% de lo que les corresponde.

La información fue confirmada por la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmelis Urbaneja, quien declaró que los montos no corresponden con lo establecido en el contrato colectivo.

«Nos cancelaron de 150 a 300 bolívares. Un año escolar trabajado para que nos paguen 300 bolívares. ¿Qué podemos comprar con eso? A los docentes activos debían pagarles 110 días de bono vacacional, 38 días de alícuota. A los jubilados les corresponden 120 días de bono recreacional. Nos cancelaron 60 días a sueldo viejo, pero el año pasado la mayoría sacó 5 mil bolívares. De 5 mil a 300 la diferencia es demasiada», explicó Urbaneja.

Al respecto, la segunda contratación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación 2018-2020 establece que el bono vacacional corresponde a 60 días. No obstante, la propuesta de tercera convención colectiva estipulada para 2022-2024 dictaba que este bono debía ser equivalente a 180 días de salario integral.

#04Agosto Gremio Docente , Enfermera,Universitarios UNEG UDO UNEXPO Protesta por sus derechos y pagos #OnapreNosEstafa y es justo que exijamos el pago Docentes Obreros y Administrativos , todos unidos en una misma causa #ProtestaMagisterial pic.twitter.com/hR0CAYsUtq

— Aída González (@aidagonzalez33) August 5, 2022

La docente enfatizó en que, si el Estado no cumple con sus obligaciones salariales, será difícil que los maestros se reincorporen en el mes de septiembre.

La diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar y secretaria general del Colegio de Profesores de Caroní, Aída González, manifestó su inconformidad en cuanto al monto percibido por los educadores calificándolo como «una burla» al gremio educativo.

«Es una falta de respeto que el bono vacacional de los docentes sea de 300 bolívares. El que más cobró, cobró 400 bolívares. Eso no es un bono vacacional: no fue pagado. Nosotros no entendemos eso como pago de bono vacacional, se están violando los 110 días, además no se está haciendo la actualización salarial del mes de marzo. El martes en la tarde pagaron eso, no puede ser que un docente con doctorado cobre 418 bolívares de bono vacacional», sentenció González.

«La Onapre está violando la contratación colectiva. El pago no está completo. Estamos recibiendo solo el 20% de lo que nos corresponde. Es una miseria», cuestionó González.

El pasado lunes docentes y profesores universitarios se manifestaron en Guayana para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), ente presupuestario nacional que establece las interescalas salariales y los estipendios públicos. El gremio denunció la reducción de los porcentajes por primas de profesionalización y antigüedad. Asimismo enfatizaron que de no recibir el pago correspondiente al bono vacacional no retornarían a clases en septiembre.

Información de Correo del Caroní

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com