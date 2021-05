Docentes aseguran que el inicio de clases presenciales es incierto

Entornointeligente.com / “El destino de regreso a clases presenciales para el nuevo año escolar es incierto porque todos sabemos que en la entidad Mirandina el 60% de los planteles no cuentan con el servicio de agua, no se cumplen con las medidas de bioseguridad y el cronograma de vacunación va muy lento, por lo que las condiciones no están dadas”.

Lo declaró al diario Avance Sócrates Manaure, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Miranda (Sitraenseñanza), quien señaló que el presidente de la República Nicolás Maduro tiene que garantizar que de verdad se van a dotar las escuelas, que contarán con el vital líquido y que todo el personal sea vacunado.

“No es posible que todavía a la fecha estén administrando la dosis por sorteo haciendo la selección por el carnet de la patria y ni siquiera el 10% de la población profesional ha sido inmunizado, eso es ilógico, por lo que creo que el retorno a las aulas no será tan rápido como lo afirma el presidente”, acotó.

Por otra parte indicó que el anteproyecto de Ley de Educación es un disparate, “porque supuestamente lo está proponiendo ante la AN el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum) que sigue la línea del Gobierno”, dijo.

“Ahí se plantea la designación de la figura del director de las instituciones educativas por parte de los consejos comunales, lo que me parece una locura, porque que puede conocer el poder popular sobre la capacidad o experiencia que tenga un docente para guiar una escuela, estoy en total desacuerdo”, recalcó.

Detalló que por esta razón este miércoles comenzó una campaña en las redes sociales manifestando el descontento por este anteproyecto, por incumplimiento de las reivindicaciones salariales. Además de llamarle mentiroso al gobernador Héctor Rodríguez quien está aspirando a la reelección y ni siquiera ha resuelto el problema económico de los educadores”./CT

