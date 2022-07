Docentes anuncian que no volverán a clases; «el pueblo luchando también está educando»

Entornointeligente.com /

Padres de familia provenientes de diversas partes del país se manifestaron para exigir el regreso a las aulas de clases

Armando Guerra, secretario de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), informó este sábado 30 de julio que hasta que las negociaciones con el gobierno no lleguen a un «feliz término» no volverán a clases. «El pueblo luchando también está educando», corearon dirigentes de la Asoprof, quienes declararon que el lunes no reanudarán clases. Mientras que padres de familia provenientes de diversas partes del país se manifestaron en la provincia de Coclé con una marcha hacia el lugar en donde se celebra la Mesa Única de Diálogo, para exigir el regreso a las aulas de clases. Al ritmo del tamborito hacen el llamado para que los educadores vuelvan a las escuelas lo antes posible. Estos padres de familia señalaron que entregarían un pliego de peticiones. ‘Cobrar sin trabajar, también es robar, eso es corrupción’, se lee en una de las pancartas que exigen que los educadores vuelvan a las clases. «Cada vez que hacen los paros, los muchachos pierden es un derecho humano y hay que exigir que regresen». «La huelga sigue si no hay acuerdos. Esperamos a los padres de familia y empresarios que no son corruptos», es el mensaje que posteó el grupo Asoprof en su cuenta de Twitter. Anunciaron para el día lunes 1 de agosto una concentración en la Iglesia de El Carmen y luego una marcha hacia la Defensoría de El Pueblo. Opiniones El abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal, expresó «dicen los PRD a los educadores, que «cobrar sin trabajar es robar». «Pero no dicen Nada de los ministros, diputados, alcaldes, representantes, magistrados, rectores, etc., *que roban sin trabajar* y, además, cobran dos y tres salarios», agregó el catedrático en su cuenta de Twitter Por otra parte, el periodista Álvaro Alvarado comentó: «Ya no hay excusa para mantener esta huelga. Los educadores, y hay que reconocerlo, jugaron un papel importante en esta lucha, pero ya estamos sentados en una mesa y los principales perjudicados con todo esto, son nuestros estudiantes más humildes» «Los educadores de Asoprof y Aeve otros gremios cobraron su quincena sin ningún descuento, y sin trabajar, sus estudiantes no reciben clases. Inaceptable seguir en huelga», indicó José Domingo Torres.

