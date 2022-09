Entornointeligente.com /

Robert Silva, durante una charla en la escuela n° 50 de Colón (archivo, mayo de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

Docente y exedil del FA condenado por abuso sexual recibió reconocimiento a la trayectoria de parte de la ANEP Publicado el 20 de septiembre de 2022 Educación media 2 minutos de lectura Robert Silva aseguró que se ordenó una «investigación de urgencia» para determinar «las responsabilidades por el hecho» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En el marco del Día del Alumno y Funcionario de UTU se le entregó una medalla de reconocimiento por su trayectoria de 30 años como docente a Roque Ramón Barla, un hombre condenado este año por cometer abuso sexual contra su nieta de tres años . El 9 de setiembre se informó que se le entregaría el premio y que lo recibiría su esposa en su nombre.

Roque Barla, edil suplente en Salto del sector Frente Izquierda de Liberación (Fidel) del Frente Amplio (FA), fue condenado por abuso sexual agravado y se llegó a un juicio abreviado en el que se dispuso una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva, es decir, en la cárcel. En mayo, cuando se supo la noticia, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo en una rueda de prensa que «se puede decir con claridad que está expulsado del Frente Amplio y que no lo queremos dentro» .

El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, confirmó en diálogo con Montevideo Portal que la medalla fue entregada y que se ordenó este lunes una «investigación de urgencia» para determinar las «responsabilidades por el hecho».

Según explicó Silva, la condena se dio después de que el docente se jubilara, por lo que la Dirección General de UTU no contaba con la información procesada y se dispuso el homenaje teniendo en cuenta los años de trabajo.

El jerarca aclaró que se investigará lo ocurrido durante el proceso previo al otorgamiento del reconocimiento y opinó que en este tipo de situaciones, cuando se generan procesos desde la centralidad del sistema, se debería apelar al conocimiento local y de la comunidad que tienen los centros educativos.

El colectivo feminista de Salto La Revuelta Subversiva divulgó una carta que le envió a Silva para que se revea el reconocimiento otorgado.

«El día 9/9/2022, se le otorga una medalla en reconocimiento, por 30 años de servicio como docente de UTU, a Roque Ramón Barla Muñiz. Dicha persona ha sido condenada por abuso sexual, en reiteración real, agravada por vínculo a una menor de edad. Esta persona ha confesado su delito frente a la Fiscalía y al Juzgado Penal. Más allá de este hecho puntual que ha movilizado a toda la sociedad salteña, esta persona tuvo también múltiples denuncias por acoso y abuso sexual hacia alumnas, docentes y funcionarias públicas. Dichas denuncias se hicieron por vías institucionales correspondientes y nunca llegaron a resoluciones contundentes. Esta persona hoy está jubilada, jubilación que tramita estando ya denunciado y atravesando el proceso judicial», expresó el colectivo en el documento.

«Desde nuestro lugar llevamos años denunciando a este pedófilo. Consideramos que esta situación es inaudita y extremadamente violenta, y no debería haber pasado nunca. Acá hay responsabilidad del Estado, porque el reconocimiento parte desde la cúpula de la misma institución», sostuvo el colectivo.

«El mensaje que se está dando a toda la comunidad con este hecho es que no importa si sos un agresor sexual, igual te vamos a premiar. Y la pregunta: ¿se permite el goce de impunidad por parte de docentes que abusan? Pedimos por este medio que este hecho sea revertido, ya que no se puede resarcir el daño ocasionado. Una medalla a la tan noble tarea docente no puede verse manchada por el vínculo con este abusador sexual», subrayaron

