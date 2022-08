Doña Florinda niega que quiera demandar a Shakira

Entornointeligente.com /

Florinda Meza atribuye el falso rumor a la prensa «chusma»

«¡Ni loca!», tuvo que haber dicho Florinda Meza cuando leyó en los diarios o telenoticieros internacionales el run run de que ella estaría alistándose para ir a demandar a la cantante Shakira, por usar algo de la esencia del movimiento de la «garrotera»-de la que era víctima El Chavo cuando entraba en shock -, que parecía ahora venir insertado en uno de sus pasos en la coreografía del videoclip de Te felicito .

La viuda de Roberto Gómez Bolaños dio un paso en frente, nada más y nada menos que en Twitter , (Uuuuhhh, muy moderna, la señora) en donde plasmó su sentir: el cuál, contrario a lo que circulaba en los medios, dijo que ella no tenía ninguna intención en poner una denuncia en contra de la archiartista colombiana, Shakira.

«A toda la Opinión Pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA «, iniciaba aclarando, la señora Florinda.

Incluso arremetió en contra de los medios: «A veces, para vender o ganar likes , los medios y las redes sociales inventan historias».

Prosiguió: » No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira » concluyó tajante, para dejar remarcada su firma: Florinda Meza.

Personalmente, cuando encontré la noticia de la demanda, la leí en El Tiempo de Colombia , un diario muy serio para jugarse su reputación con noticias falsas. A su vez, la nota decía que la noticia venía de otro medio mexicano llamado Nuevo Día . A mí me pareció correcto, el hecho de que diera un punto de referencia entre medios de comunicación latinoamericanos.

Pero, al momento de la aclaración de Meza, volví a » researchear» en la internet el tal diario para ver, como dice mi prima, «qué pato puso ese huevo», así fue como dí con un tal Nuevo Día del estado de Sonora, México en Twitter , fundado en 2014. Tenía un link para visitar su página web y Damm!!. la página estaba caída.

La noticia había sido publicada el diario Nuevo Día . En una búsqueda rápida,-aún no lo he identificado dicho medio en internet- lo cual quiere decir que no tienen aplicado los conocimientos CEO’s, es decir su alcance en el ciberespacio no es tan alto como sí lo es un El Universal de México ).

Comencé a creer la versión de Florinda. Es que eso de ser famoso, en estos tiempos, es más caro que antes, ya no sólo debes contratar relacionista público, que deben de cobrarle un ojo de la cara, sino también Community Mánager y hasta Web’s Masters para que sus nombres oficiales siempre aparezcan en la primera búsqueda de cursor. ¡No!, y eso es aparte del maquillista, el de la ropa, el chofer, el asistente que busca los cafés con leches de almendra y postre sin gluten en Starbucks. Yo creo realmente que ahora los famosos son más pobres que si hubiesen vivido, al menos, antes de la explosión de lo digital. Vivían incluso un poquito más en paz, sin selfies, sin ojos juzgándolos y filmándolos a cada paso.

Siguiendo con nuestro tema, yo llamé por WhatsApp a un colega y secuaz en México, para que me explicara qué onda con ese tal Nuevo Día y, Él, experto en «prensa rosa» y ahora con una maestría en investigación, me dijo que el Nuevo Día , sí era un medio digital, pero no tan famoso ni renombrado en su país como en el que él mismo trabaja. Y para que yo no siguiera buscando donde no era, me dijo que la primera vez que el tema de la demanda salió a relucir, en realidad, fue en forma de broma por un video viral .

El medio en el que salió este material fue MVS , uno que sí es importante en el México: lindo y querido. Aquella noticia fue publicada el pasado 14 de agosto, y ¡adivinen! el titular estaba formulado con una pregunta: Florinda Meza ¿demandará a Shakira por plagio? Dale un click para que te empapes, y te des cuenta «por donde va tabla», como se dice en panameño. Es decir, que Florinda dice la verdad, ella nunca dio una declaración formal, ni por redes sociales ni en conferencia de prensa ni mucho menos fue abordada por periodistas mientras asistía a un evento de caridad. Es más, su nombre había dejado de estar en los medios por un tiempo prolongado, porque la fama también tiene su periodo de calma, de tranquilidad.

