'Do nada a vida me deu uma rasteira', diz homem que passou mais de dois anos preso mesmo sendo inocente

17/06/2022 21h26 Atualizado 17/06/2022

Fantástico mostra a história de mais um brasileiro que foi preso mesmo sendo inocente

Neste domingo (19), o Fantástico mostra a história de mais um brasileiro que passou anos na prisão mesmo sendo inocente . Flávio, acusado de assaltar um sítio na Grande São Paulo, em 2019, ficou dois anos e meio atrás das grades até ser liberado para recomeçar ao lado da família . Segundo o STJ, uma sucessão de erros, da investigação ao reconhecimento do suspeito, levou ao caso.

«Eu estava fazendo uma coisa certa, trabalhando. Indo para o serviço, vindo para casa. E do nada a vida me deu uma rasteira», relembra Flávio.

