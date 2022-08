Do 5g à cultura chinesa: Huawei abre curso de tecnologia da informação e comunicação online e gratuito

Entornointeligente.com /

18/08/2022 05h30 Atualizado 18/08/2022

1 de 1 Com falta mão de obra, a área de TI oferece salários altos e oportunidades para quem tem pouca experiência — Foto: hisIsEngineering no Pexels Com falta mão de obra, a área de TI oferece salários altos e oportunidades para quem tem pouca experiência — Foto: hisIsEngineering no Pexels

A Huawei abriu inscrições para a 8° edição do programa Seeds for the Future no Brasil e oferece treinamentos gratuitos na área de tecnologia da informação e comunicação (TIC), para estudantes de graduação e formados.

O curso abordará os seguintes temas:

tecnologia e inovação, desde níveis básicos a avançados, para entender tecnologias como 5g e inteligência artificial; história da Huawei e seus desenvolvimentos tecnológicos; liderança e desenvolvimento de carreira; China tradicional e moderna.

O programa tem duração de 7 dias de forma online, com aulas pré-gravadas e ao vivo, além de uma competição entre grupos, chamada Tech4Good. A equipe vencedora ganha uma viagem para visitar a Huawei em São Paulo , com todas as despesas de transporte e alojamento pagas.

As inscrições vão até o dia 21 de agosto e podem ser feitas neste link . O curso é totalmente gratuito.

As aulas acontecerão entre os dias 13 e 20 de setembro.

O Seeds for the Future é o principal programa da Huawei na área de responsabilidade social corporativa. Ele foi lançado em 2008 na Tailândia , com o objetivo de estimular os talentos locais de TIC.

Desde 2020, para manter a continuidade do programa durante a pandemia do COVID-19, o Seeds for the Future está sendo realizado online.

5 dicas para começar na carreira de TI

