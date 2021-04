¿Dónde me toca votar? Consulta aquí tu local de votación según ONPE

Más de 25 de millones de peruanos irán a votar este domingo 11 de abril para elegir a su nuevo presidente, representantes del Congreso de La República y Parlamento Andino . Sin embargo, muchos ciudadanos aún desconocen dónde les toca votar , su número de mesa de sufragio y el horario para acudir a las urnas según el DNI .

Por ello, La República te explica paso a paso sobre estas dudas previo a la jornada electoral. Recuerda que este 2021, las elecciones serán extendidas desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

¿Dónde me tocar votar 2021? La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial muy sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

LINK: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/ Una vez dentro de la plataforma, digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Allí se te indicará el distrito donde votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.

Consulta tu local de votación a través de página web de la ONPE. Foto: captura

¿A qué hora me toca votar? Debido a la segunda ola de la COVID-19 en el país, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda el voto escalonado para este domingo a fin de evitar las aglomeraciones y posibles contagios del coronavirus.

La medida sugiere que los adultos mayores y las embarazadas acudan entre entre las 07.00 a. m. y 08.59 a. m. En ese horario , también exhorta que lo hagan las personas con discapacidad y quienes sean vulnerables ante el SARS-CoV-2.

Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad deberían votar entre las 7.00 a. m. y 9.00 a. m. Si tu DNI termina en 1, de 9.00 a. m. a 10.00 a. m. Si tu DNI termina en 2, de 10.00 a. m. a 11.00 a. m. Si tu DNI termine en 3, de 11.00 a. m. a 12.00 p. m. Si tu DNI termina en 4, de 12.00 p. m. a 1.00 p. m. Si tu DNI termina en 5, de 1.00 p. m. a 2.00 p. m. Si tu DNI termina en 6, de 2.00 p. m. a 3.00 p. m. Si tu DNI termina en 7, de 3.00 p. m. a 4.00 p. m. Si tu DNI termina en 8, de 4.00 p. m. a 5.00 p. m. Si tu DNI termina en 9, de 5.00 p. m. a 6.00 p. m. Si tu DNI termina en 0, de 6.00 p. m. a 7.00 p. m. ¿Qué hacer si tengo COVID-19 y no puedo ir a votar? En este día de Elecciones Generales 2021 , la ciudadanía aún tiene dudas acerca de cómo se desarrollará el actual proceso , en medio del alza de casos positivos de coronavirus. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que la jornada contará con todos los protocolos de bioseguridad y recomendó el horario escalonado para la población .

Sin embargo, las personas con síntomas o que dieron positivo a la COVID-19 deberán presentar una justificación para no pagar la multa electoral .

Además, los electores con temperatura mayor a los 37,5 °C serán impedidos de ingresar a su local de votación, ya que son sospechosos de portar el SARS-CoV-2.

El Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que, si no puedes acudir a votar por motivos de salud (sea coronavirus u otro), deberás presentar una dispensa para evitar pagar la multa electoral . En este caso, el último 9 de abril, el JNE indicó que las personas con COVID-19 no tendrán que pagar ello; es decir, será de manera gratuita .

Así también, toma en cuenta todos los documentos que acrediten dicha enfermedad. La dispensa podrás solicitarla a partir del lunes 12 de abril luego de los comicios electorales.

