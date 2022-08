¿Dónde comer una buena y abundante parrillada en la Ciudad?

Entornointeligente.com /

Asado.

Don Zoilo Desde 1989, la fórmula de Don Zoilo es simple: buenas carnes, puntos de cocción acertados y porciones abundantes. Los mozos son de oficio y orientan bien al cliente. Es conveniente arrancar con algunas achuras y luego probar los cortes de la casa: entraña, colita de cuadril, asado de tira, bife ancho y angosto no fallan nunca. Las papas fritas y las ensaladas son buenas. Además, hay platos del típico recetario de la Ciudad.

El Desnivel Es un clásico bodegón con parrilla y se transformó en toda una institución en el barrio. Las porciones son abundantes, por eso se sugiere compartir las entradas: empanadas, buñuelos de acelga, chorizo y morcilla. Otra alternativa es el choripán o sándwich de carne a elección. Y finalmente las carnes: asado, vacío, bondiola y otros cortes tradicionales. ¡Algunos de ellos salen tan tiernos que los sirven cortados con la cuchara! Tiene buenas papas fritas y platos de bodegón. (Prestá atención a su carta de pastas caseras).

Defensa 855. Embed Cabaña Las Lilas Ubicado en Puerto Madero, su elegante salón tiene una vista increíble al dique. El restaurante combina la tradición de las carnes argentinas con la calidez y hospitalidad brasileña, porque surgió de la asociación entre Belarmino Fernández Iglesias, propietario de los afamados restaurantes Rubaiyat de San Pablo, y de Estancias y Cabaña Las Lilas S.A., compañía familiar de 4ta generación especializada en la cría de los mejores reproductores de Argentina y América. Por eso, la parrilla es impactante y la carne es la reina del lugar.

Bife ancho y angosto, lomo, tapa de cuadril, bife de costilla, asado de tira, vacío y matambrito de cerdo son algunas de las posibilidades a la hora de elegir el menú. Y la propuesta de vinos es amplia: centenares de etiquetas elegidas por el sommelier de la casa son parte de una carta de vinos a la altura de la excelencia de las carnes.

Parrilla Don Julio La familia Rivero apostó a la carne vacuna de alta calidad seleccionando animales bien alimentados y criados al aire libre. El parrillero Pepe Sotelo comanda las brasas y aprovecha al máximo la excelente materia prima. Los resultados son la alta calidad de Don Julio. Además de la amplia oferta de carnes, aquí existe la posibilidad de disfrutar de una parrillada de vegetales y de una ensalada de quínoa, zapallo asado, avellanas tostadas, cebolla de verdeo y menta fresca. También vas a encontrar una gran carta de vinos.

El SecreTito Este es un bodegón que se destaca por sus platos abundantes para compartir y bien caseros. Carnes, pescados y mariscos en una ambientación especial para los fanáticos de Racing Club.

