Dólar turista y dólar ahorro: todo lo que tenés que saber

Desde este jueves, el tipo de cambio del dólar solidario se desdobló en dos partes. Por un lado, el dólar ahorro, que mantiene la percepción del 35%. En base a la cotización de cierre del miércoles 13 de julio, llegó a $223, es decir, el valor del dólar oficial más el recargo de 30% del impuesto PAÍS y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35%.

Informate más Dólar tarjeta más caro: AFIP sube a 45% la percepción por Ganancias y Bienes Personales Por otra parte, el dólar turista o dólar tarjeta , es decir, el tipo de cambio del «dólar tarjeta en el exterior» , sería de $236,51, de acuerdo a la cotización al cierre de este miércoles. Por lo tanto, el pago de productos y servicios en el exterior, como así también otras operaciones con tarjetas de crédito. tendrán un aumento, que se verá reflejado en el resumen mensual. Netflix, Spotify, turismo, entre otros, se verán impactados con los aumentos.

Dólar: cuántos tipos de cambio hay en la Argentina En la Argentina, existen más de 10 tipos de cambio. El dólar blue tal vez en el más popular pero hay otros diez tipo de cambio que cotiza en los mercados. En la víspera la AFIP aumentó de 35 a 45% el impuesto a cuenta del pago de bienes y ganancias que aplica para las compras y gastos en el exterior.

Los tipos de dólar en Argentina son:

Dólar oficial : el registro oficial del Banco Central dice que el tipo de cambio de referencia en la Argentina vale $135,15. Este es el dólar que toma el Ministerio de Economía para calcular la deuda bruta y las empresas que deben cancelar vencimientos en moneda extranjera. Dólar mayorista: se trata del intercambiado en el segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior. La cotización actual es $127,62. Dólar blue: se trata del billete que se comercializa en cuevas o a través de «arbolitos», es decir, por fuera del circuito legal. La cotización de este billete se disparó a un nuevo récord de $283. Dólar futuro: se trata del que se compra en el mercado Rofex. La cotización al cierre del miércoles fue $131. a marzo de 2020 según cierre del lunes. Dólar «Contado con Liquidación»: surge de cambiar pesos por dólares en el exterior mediante la compra y venta de acciones y títulos de deuda. La cotización actual es $290,15. Dólar Bolsa o MEP: consiste en la compra de bonos en la bolsa porteña con pesos y la venta del mismo título en dólares. La cotización actual es $280,.06. Dólar ahorro: este billete tiene un impuesto del 30% y cada persona podrá comprar hasta un máximo de u$s200. A cotización actual, operaría en torno a los $236,51. Dólar tarjeta o turista: el valor actual del dólar turista o solidario es de $236,51, ya que al tipo de cambio promedio minorista, se le debe sumar el 30% del impuesto PAIS y el nuevo 45% de retenciones, que luego se descuenta del impuesto a las Ganancias o se devuelve al contribuyente a comienzo del año próximo. Dólar Cedears: otra manera de dolarizar ahorros es a través de los Cedears, que son certificados de depósitos que representan acciones de empresas que cotizan en el exterior y no en la Argentina, como sucede por ejemplo con Apple, Google, Amazon, Kimberly Clark, Walmart, entre otras. Los Cedears se compran en pesos y después se los convierte al valor de las acciones, que cotizan en dólares. Dólar Ledes: comprar Letras del Tesoro en pesos es otra forma de dolarizarse, ya que algunos títulos de corto plazo cotizan en moneda local y en dólares. De esta forma, se puede hacer una operación de contado con liquidación (CCL) sin un tope máximo de monto. La letra más utilizada están siendo las de descuento (LEDE). Dólar Cripto: el tipo de cambio para acceder a dólares mediante criptomonedas se vendió a $288,80. En el ecosistema cripto, no obstante, existen diferentes cotizaciones según la billetera virtual con la que se opere. Dólar ahorro y dólar turista: qué diferencias tienen y qué son Entre estos tipos de cambio, existen varias diferencias, principalmente las referidas a las restricciones para el acceso. Por un lado, no todas las personas están habilitadas para comprar dólares ahorro, inclusive con el límite de u$s200 mensuales.

En cambio, ninguna persona está impedida de usar el dólar turista, el cual se utiliza a través sus tarjetas, tanto en el exterior como dentro del país, para comprar bienes o servicios dolarizados al tipo de cambio oficial, al cual se le suma el impuesto PAIS (del 30%) y la percepción de Ganancias (que pasó del 35 al 45% desde hoy).

Dólar.jpg Uno por uno, cuáles son los consumos impactados por el aumento en el dólar turista Desde este jueves, si tenés contratado o vas a contratar alguno de estos servicios, vas a pagar aumentos:

Pago o retiro de dinero en el exterior: operaciones de pago con tarjeta en dólares, que incluyen operaciones como extracciones o adelantos en efectivo en el exterior, lo que repercute en el turismo. Compras en sitios o portales: si vas a comprar algún producto en sitios de venta (eBay, Alí Express, entre otros) van a aplicar el aumento. Cabe recordar que quedan exceptuados del Impuesto PAIS «los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos», detalla AFIP. Servicios vía streaming, Netflix y Spotify con subas : el aumento aplica sobre servicios prestados por sujetos no residentes en el país que se cancelen mediante tarjetas de crédito. Los casos emblemáticos y de consumo masivo en Argentina son Spotify, Netflix, plataformas de videojuegos entre otros servicios de streaming. Según detalló la AFIP , la suba de 10 puntos porcentuales en la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales afecta a todos los consumos en dólares realizados con tarjeta de crédito. De esta manera, sí quedan alcanzados los servicios de Netflix, Spotify, PlayStation Plus , las más utilizadas en nuestro país. Otro caso es el de la popular plataforma Onlyfans , que permite generar contenido para que creadores de todo el mundo puedan emitir sus producciones ante una base de suscriptores pagos. Este servicio también se ve afectado por el aumento del dólar turista, informado ayer. Servicios de turismo: se trata de aquellos servicios contratados en el exterior, a través de agencias de viajes, como así también hoteles (hospedaje), vuelos, entre otros servicios. Dentro de la medida, quedan incluidos la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo (mayoristas y/o minoristas) del país; y la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la medida en la que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado cambiario. servicios netflix spotify amazon.jpg Quiénes si y quiénes no pueden comprar dólar ahorro El dólar ahorro puede ser adquirido por aquellas personas que no están inhibidas, es decir, las que pueden comprar dólares por homebanking o inclusive por cajero de forma presencial. La autorización es para conseguir hasta US$ 200 por mes, al valor de la divisa que informa el banco donde realiza la operación más un 30% del Impuesto PAIS y un 45% extra (desde hoy) a cuenta del impuesto a las Ganancias.

En cambio, quienes no pueden acceder al dólar ahorro son aquellas personas que se encuentran alcanzadas por una o varias de estas opciones:

Beneficiarios de un plan o programa de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO II. Personas sin ingresos declarados o «consistentes». Cotitulares de cuentas bancarias. Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (u$s200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito. Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses. Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero. Quienes hayan adquirido dólares financieros en los 90 días anteriores. Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia. Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24%. Cómo es el trámite de AFIP para la devolución de percepciones y ganancias AFIP comenzó a devolver las percepciones del 35% sobre operaciones en dólares, realizadas entre el 1 de enero 2021 y el 31 de diciembre de 2021. El organismo emitió las primeras autorizaciones para efectuar el reintegro a los contribuyentes que lo solicitaron.

Se trata de la devolución del 35% sobre las percepciones por la compra de dólar ahorro . El trámite está habilitado desde el día 4 de enero de 2022, cuando AFIP comenzó a recibir las solicitudes por devoluciones de la percepción del 35% previsto por la Resolución General 4815.

En primer lugar, se deberá informar ante la AFIP el CBU de la cuenta bancaria en la que se realizará la devolución solicitada y poseer constituido el Domicilio Fiscal Electrónico. Ir al servicio Devolución de Percepciones AFIP. Allí nuevamente se encontrarán precargadas las percepciones practicadas en 2021 y que fueron informadas por los agentes de percepción a la AFIP. También se podrán cargar manualmente como en el caso anterior. Se puede seguir el trámite hasta su culminación, a través del servicio «Devolución de percepciones». El monto de las solicitudes aprobadas será transferido para su acreditación en la cuenta bancaria informada por el contribuyente al momento de realizar la declaración de la CBU. Qué pasa con los gastos previos a la medida de AFIP de aumento de la percepción sobre el impuesto a las ganancias y bienes personales Se establece, para los consumos mediante tarjeta de crédito, para todas las operaciones la fecha de corte o de cierre del resumen de tarjeta bancario.

Es decir que los aumentos se verán reflejados tanto en consumos hechos a partir de este jueves, como en anteriores operaciones, los cuales sufrirán el impacto del aumento a dólar turista.

De este modo, todo consumo o pago realizado mediante tarjeta de crédito, cuya fecha de cierre del resumen sea a partir de este jueves 14 de julio, tendrá el aumento de la percepción sobre el impuesto a las ganancias y bienes personales, que pasó del 35% al 45%.

