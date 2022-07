Dólar turista: qué dicen los economistas sobre el aumento del 45%

Entornointeligente.com /

La resolución 5232 lleva la firma de Mercedes Marcó del Pont y establece modificaciones en el artículo 35 de la legislación. En este contexto, se incrementarán las percepciones de ambos impuestos, siempre y cuando se trate de consumos de divisas para viajes y gastos en el exterior.

Informate más Punto por punto: todas las medidas dispuestas por la AFIP sobre el dólar tarjeta Cuál es la opinión de los economistas Después del anuncio que establece el incremento de los impuestos en el dólar turista , distintos economistas dieron su versión técnica y sus puntos de vista sobre la medida.

Jose Luis Espert, diputado de Avanza la Libertad , espacio liberal que no adhiere al movimiento de Milei, se encontraba en el programa A dos voces cuando el Gobierno lanzó la medida.

El economista habló de devaluación propuso devaluaciones y la liberación del dólar: «Ridículo. Si te estás quedando sin reservas, en lugar de seguir apretando el torniquete sobre el cepo o crear adicionales al dólar oficial, la recomendación tradicional es empezar a hacer devaluaciones periódicas al dólar oficial o dejar el dólar libre. Esta no es la solución claramente».

Fausto Spotorno, director del director del Centro de Estudios Económicos OJF & Asociados , señalo que la medida no brinda una respuesta concreta al problema de los «extranjeros gastando localmente»: «Suben a 45% la retención de Ganancias para el pago de tarjeta en el exterior. Efectos: aumenta la brecha y genera deuda del Estado. No soluciona el problema de los extranjeros gastando localmente».

https://twitter.com/fspotorno/status/1547374623955755008 Suben a 45% la retención de Ganancias para el pago de tarjeta en el exterior. Efectos:

– Aumenta la brecha

– Genera deuda del Estado

No soluciona el problema de los extranjeros gastando localmente. pic.twitter.com/8ruB96ClCD

— Fausto Spotorno (@fspotorno) July 14, 2022 Carlos Maslatón , economista, referente liberal y militante del espacio de Milei, La Libertad Avanza, señaló que el Estado no debe entrometerse en la transacción de dólares:

«No es un impuesto, es un precio, y la corren de atrás. La solución es la más fácil de toda la economía, el gobierno no tiene que vender más dólares, ni comprar tampoco . Se compran y venden las partes entre sí, no el estado que no puede dirigir cantidad y precio al mismo tiempo».

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1547414122240917505 No es un impuesto, es un precio, y la corren de atrás. La solución es la más fácil de toda la economía, el gobierno no tiene que vender más dólares, ni comprar tampoco. Se compran y venden las partes entre sí, no el estado que no puede dirigir cantidad y precio al mismo tiempo. pic.twitter.com/rbUfu7SsuI

— Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 14, 2022 Rodrigo Álvarez , economista, empresario y consultor financiero, fue crítico con la medida y habló de «transición»: «45% y cambios en la CNV. Mamita. Recién estamos en JULIO 2022. Que larga va a ser esta transición «.

«¿Cómo se llama repetir una y otra vez la misma receta y esperar resultados distintos?», agregó.

https://twitter.com/RodrigoAlvarezL/status/1547403771789058049 Cómo se llama repetir una y otra vez la misma receta y esperar resultados distintos?

— Rodrigo Álvarez (@RodrigoAlvarezL) July 14, 2022 Christian Buteler, Analista financiero e inversor, fue más reacio a la nueva disposición del gobierno nacional y habló de robo por parte del Estado a las personas que usan la tarjeta en el exterior.

https://twitter.com/cbuteler/status/1547378700462817281 Para que quede claro

Antes te ROBABAN 65% cuando usabas tu tarjeta en el exterior

Ahora te van a ROBAR 75%

— Christian Buteler (@cbuteler) July 14, 2022

