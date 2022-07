Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Golpe do Pix Mega-Sena Varíola dos macacos Caso de cura do HIV Dólar fecha em forte queda após decisão sobre juros nos EUA Nesta quarta-feira (27), moeda norte-americana recuou 1,85%, vendida a R$ 5,2502. Por g1

27/07/2022 09h03 Atualizado 27/07/2022

O dólar fechou em forte queda nesta quarta-feira (27), após a decisão sobre a taxa básica de juros dos Estados Unidos .

A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,2502, em queda de 1,85%. Veja mais cotações . Trata-se do menor patamar de fechamento desde 30 de junho (R$ 5,2327).

Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,38%, a R$ 5,3492. Com o resultado desta quarta, acumula alta de 0,33% no mês. No ano, tem desvalorização de 5,82%.

O g1 está no Telegram; clique aqui para receber notícias diretamente no seu celular

LEIA TAMBÉM:

Comercial x turismo: qual a diferença e por que o turismo é mais caro? Qual o melhor momento para comprar a moeda? Dinheiro ou cartão? Qual a melhor forma de levar dólares em viagens? Entenda: O que faz o dólar subir ou cair em relação ao real?

O que está mexendo com os mercados?

Os mercados avaliaram a decisão de política monetária do Federal Reserve (BC dos EUA). Nesta quarta-feira, o Fed voltou a aumentar a taxa de juros do país em 0,75 ponto percentual , para uma faixa de 2,25% a 2,5%.

Taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos tendem a reforçar o fluxo de dólares para aquele país, fazendo a cotação da moeda subir em relação ao real. A avaliação, no entanto, é que a alta veio em linha com o esperado – investidores temiam que a taxa poderia ser elevada em 1 ponto percentual.

O real também foi beneficiado pelo desempenho dos preços das matérias-primas, que tornaram a se valorizar recentemente com esperanças de estímulo econômico na China , voraz consumidora de produtos básicos.

Na cena local, permanecem no radar de investidores temores sobre a credibilidade do Brasil, que foi abalada recentemente por uma emenda constitucional que amplia e cria uma série de benefícios sociais, prevendo despesas fora do teto de gastos a apenas alguns meses das eleições presidenciais.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com