Dólar blue llegó a los $300 este martes; sigue  la tensión en el mercado cambiario argentino

Los tipos de cambios libres parecieran no encontrar techo. Mientras que la tensión en el mercado cambiario de Argentina continúa, producto de la emisión monetaria, la inflación creciente, el cepo cambiario y el cambio de figuras en la política, hoy el dólar blue rompe una nueva barrera y alcanza el valor más alto que se tenga registro.

En la segunda rueda de la semana, el tipo de cambio paralelo alcanza los $301, $10 más que ayer (+3,4%). Se trata del valor nominal más alto que se tenga registro. A modo de comparación: el último día hábil de junio cerró a $239, por lo que ya acumula un ascenso de $62 (+25,7%) desde que Martín Guzmán abandonó el Palacio de Hacienda .

«Siempre las situaciones de incertidumbre, en Argentina, se terminan verificando en subas del dólar y el actual momento no es la excepción. Por un lado ,tenemos un Gobierno que claramente responde más a Cristina que a Alberto; y por el otro, las Reservas no alcanzan. Ahora, si bien es cierto que los cambios que están haciendo el tandem Economía – BCRA en la tasa de interés y en la integración de los encajes facilitan, pero no aseguran, cubrir las necesidades de financiamiento para lo que resta del año, hay otro condimento adicional que aparece en escena: el pago de las importaciones a los 180 días», consideró Walter Morales, presidente de Wise Capital.

Cabe recordar que durante la primera mitad del año los tipos de cambios libres estuvieron «dormidos». La única excepción fue a finales de enero, cuando el mercado empezó a dudar si el Gobierno llegaría a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el blue alcanzó los $222,50, lo que en ese entonces significó un récord. Disipadas las dudas, los dólares descendieron, incluso por debajo de los $190.

Pero en junio, cuando estalló la crisis de la deuda en pesos y el Banco Central (BCRA) empezó a emitir, empezaron a moverse nuevamente. «Esto es todo producto del desarreglo que generó el Banco Central en junio. Todavía estamos pagando los costos, porque no se deciden a tomar el toro por las astas y revertir la política expansiva que hicieron comprando bonos, más la asistencia al Tesoro y el pago de intereses de Leliqs. Acá el BCRA debería demostrar que realmente quiere controlar el tema, con un fuerte apretón monetario. Tiene que vender todos esos bonos que compró, absorber Leliqs con fuerza, y el dólar debería ajusta tranquilamente $20-$30 abajo de lo que está ahora», consideró en analista financiero Christian Buteler.

En julio, la situación empeoró. Entre la salida de Guzmán del Ministerio de Economía y la entrada en escena de Silvina Batakis , más la emisión de pesos, la inflación más alta desde 1990 y más cepo cambiario, todos los dólares se dispararon: en lo que va del mes, el MEP acumula una suba de $49,50 (+19,9%) y el contado con liquidación (CCL) de $54 (+25,5%).

Esta mañana, con el dólar Cable cada vez más acomodado arriba de los $300, distintas fuentes del mercado explicaron a LA NACION que volvieron los llamados a las mesas. «Llamaron a todo el mundo para que no se opere por pantallas bonos especie C, que, por la diferencia, es la que te arma el CCL. Pero sí se puede por el segmento de negociación bilateral (Senebi), que es por detrás de la pantalla», afirmaron desde una sociedad de Bolsa que pidió no ser mencionada.

MIRA TAMBIÉN Fanática de Boca y cercana al kirchnerismo: así es Silvina Batakis, nueva ministra de Economía El dólar MEP o «Bolsa», que se utiliza para comprar billetes verdes de forma legal y sin cepo cambiario, aparece en pantallas a $296,93. Se trata de un avance diario de $1,50 (+0,6%), alcanzando un nuevo valor máximo.

«Los crecientes ruidos sobre eventuales nuevas restricciones – junto a la expectativa entre los operadores de «más pesos, menos dólares» – siguen presionando a los dólares financieros ante una demanda por cobertura que no afloja, más cuando la aceleración de la inflación abre un panorama complicado y así es que dicha nominalidad sigue empujando de fondo», coincidió el economista Gustavo Ber.

Ahora, ¿podría los dólares libres seguir escalando aún más? Para el analista financiero, Salvador di Stefano, por el momento no mucho más. A pesar de que el dólar llegó a posicionarse arriba de los $300, no se está negociando de forma fluida y en algún momento «va a tener que tomar ganancias». Eso sí: con una inflación corriendo a un 90% anual, podría llegar a los $400 para fin de año.

En el otro extremo del mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se vende a $129,14 (+0,2%). Esta cotización se mueve a cuentagotas, por las restricciones y controles que mantiene vigente el Banco Central. Eso explica por qué la brecha con el blue es de 132% y, frente al CCL, de 137%.

