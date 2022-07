Djokovic sigue siendo el rey de Wimbledon y coloca a tiro de Rafa Nadal

Entornointeligente.com /

El tenista serbio Novak Djokovic ganó este domingo 10 de julio su cuarto Wimbledon consecutivo y se volvió a acercar a Rafa Nadal en la carrera por ver quién consigue más títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera.

La victoria de Novak Djokovic en Wimbledon no evitará el descalabro en el ranking del serbio, que caerá hasta la séptima posición al no poder defender los puntos del año pasado.

LEER TAMBIÉN: ADIÓS AL ABIERTO DE AUSTRALIA: GOBIERNO RETIRÓ VISADO POR SEGUNDA VEZ A NOVAK DJOKOVIC Djokovic perderá 2.000 puntos, por el triunfo de 2021, que no ha podido defender, ya que la ATP decidió no entregar puntos en este torneo por el veto a rusos y bielorrusos.

El hombre que tiene el récord de semanas como número uno, con un total de 373, aparecerá este lunes en su posición más baja desde agosto de 2018 , cuando fue número diez del mundo.

Esto, sin embargo, no preocupa demasiado al campeón de veintiún ‘grandes’, que aseguró durante Wimbledon que el ranking no es ya una de sus prioridades desde que dio caza y superó el récord de Roger Federer de más semanas en lo más alto.

Djokovic, siete veces campeón en Wimbledon, confía en poder estar en el US Open , porque ahora mismo, con la legislación actual, el serbio no podrá entrar en Estados Unidos y jugar el último Grand Slam del año.

«Voy a descansar durante las próximas dos semanas, porque ha sido un periodo de competición muy duro», dijo Djokovic en rueda de prensa.

«Luego, espero que me den alguna buena noticia sobre el US Open, porque quiero jugar. Si no ocurre, tendré que ver cómo queda mi calendario. No creo que vaya a torneos solo para conseguir puntos. Con el título aquí ya estoy clasificado para las Finales ATP, si no caigo del top 20. No estoy vacunado ni lo planeo. La única noticia que espero es el que quiten la norma de tener que estar vacunado o que me den una exención», agregó.

