Djokovic se une a Nadal, Federer y Murray en la Laver Cup

Londres.- El tenistra serbio, Novak Djokovic participará en la Laver Cup de Londres junto a Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray .

La organización del evento confirmó la participación de Djokovic, reciente campeón en Wimbledon y que ya disputó esta competición por equipos en 2018.

Será la primera vez que los cuatro miembros del ‘Big Four’ se junten para competir por un mismo equipo.

The Big 4 are in for London. Djokovic will join Nadal, Murray and Federer as teammates to defend the Laver Cup on Team Europe at The O2. pic.twitter.com/VoMFTBLsM3

— Laver Cup (@LaverCup) July 22, 2022 El equipo europeo contará por ahora con ellos cuatro, además de los que se anuncien más adelante, mientras que el equipo del resto del mundo cuenta, a la espera de más confirmaciones, con Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz y Diego Schwartzman. El equipo Europa está capitaneado por Bjorn Borg y el del resto del mundo por John McEnroe.

La competición, desde sus inicios en 2017, ha estado dominada por los europeos, que han ganado las cuatro ediciones disputadas. Además, se han dejado ver imágenes icónicas como el dobles que formaron Federer y Nadal en Praga 2017 y el que compusieron Federer y Djokovic en Chicago 2018.

La edición de 2022 de la Laver Cup tendrá lugar en el O2 de Londres, que desde 2009 hasta 2020 organizó las Finales ATP, del 23 al 25 de septiembre. Se espera que este torneo sea la vuelta a la competición oficial de Federer tras más de un año en el dique seco.

EFE/Unión Radio

