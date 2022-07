▷ Djokovic se perderá el US Open por no estar vacunado ante la COVID-19 #21Jul

Entornointeligente.com /

El serbio Novak Djokovic no podrá participar en el Abierto de Estados Unidos , último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada, debido a que fue incluido en la lista oficial de participantes que estarán al margen por no estar vacunado contra la COVID-19 .

«El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero r espetará la posición del gobierno con respecto al ingreso al país para personas que no son ciudadanos estadounidenses y que no están vacunadas», suscribe la Asociación de Tenis de Estados Unidos en un comunicado.

El serbio de 35 años no pudo participar en el Abierto de Australia el pasado mes, luego que fuese deportado del país por su estatus de vacunación, mientras que el tenista insiste en que no se vacunará para disputar los torneos.

Lee también: Guaros de Lara cae derrotado ante un poderoso Trotamundos de Carabobo

Cabe resaltar que Estados Unidos no permite que visitantes que no son ciudadanos ingresen al país sin estar vacunados . Por este motivo, Djokovic ya quedó afuera de torneos importantes como Indian Wells y Miami al inicio de temporada y no podrá participar en el Masters de Cincinnati el próximo mes o el US Open, que inicia el 29 de agosto.

El ex número 1 del mundo viene de obtener una gran victoria en Wimbledon ante Nick Kyrgios, donde conquistó su 21° título de Grand Slam , resaltando que son 4 torneos de este tipo que se disputan en el año.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Por: El Impulso Autor: Luis Daniel Cambero Fecha de publicación: 2022-07-21 10:32:01 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com