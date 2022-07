Djokovic podria perderse el US Open por no estar vacacunado: las posibles excepciones

Entornointeligente.com /

«El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno con respecto al ingreso al país para personas que no son ciudadanos estadounidenses y que no están vacunadas» , informó la Asociación de Tenis de Estados Unidos en un comunicado.

Informate más ¿Por qué Djokovic cayó varios puestos en el ranking tras ganar Wimbledon? El jugador serbio de 35 años podría quedar otra vez apartado como le sucedió el pasado mes de enero en el Abierto de Australia , después de que lo deportaron del país por su negación a vacunarse.

Estados Unidos no permite que visitantes que no son ciudadanos ingresen al país sin estar vacunados. Por este motivo, Novak Djokovic ya quedó afuera de torneos importantes como Indian Wells y Miami al inicio de temporada y no podrá participar en el Masters de Cincinnati el próximo. Lo mismo podría pasarle con el US Open , que inicia el 29 de agosto.

La excepción que es la esperanza de Djokovic Sin embargo, existen una serie de excepciones que ilusionan al serbio de 35 años para ingresar a Estados Unidos y participar del US Open .

Una de ellas es que presente «contraindicaciones médicas documentadas para recibir la vacuna contra el COVID-19″ , algo que ya intentó en Australia , pero que finalmente no le resultó.

Otra excepción en los Estados Unidos es para «personas cuyo ingreso se considere de interés nacional, según lo determine la Secretaría de Estado, la Secretaría de Transporte o la Secretaría de Seguridad Nacional (o quienes estas designen)».

Este punto es más complejo ya que Djokovic necesitaría una aprobación de un alto funcionario del gobierno para disputar el torneo. Además, deberá realizar una cuarentena de, al menos, 5 días.

