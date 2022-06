Djokovic: no hay lógica de vacunación para el US Open

Entornointeligente.com /

Novak Djokovic criticó las reglas del US Open y de Estados Unidos por dejar jugar a los tenistas ciudadanos sin la vacuna contra el covid-19.

El tenista serbio fue deportado de Australia en enero por su postura contra la vacunación, lo que le costó la oportunidad de reclamar otro título del Abierto de Australia.

El número 1 del mundo tardó poco más de dos horas en desmantelar a Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2 para preparar una reunión con su compatriota serbio, Miomir Kecmanovic , en la tercera ronda. El 20 veces ganador de Grand Slam insiste en que no cruzaría el charco hasta Flushing Meadows .

«Escuché extraoficialmente que algunas personas se salieron con la suya, algunas personas que no son ‘famosas’, pero nunca intentaría ir a los Estados Unidos si no está permitido. Algunas personas piensan que cometí ese error en Australia, pero de hecho fue todo lo contrario: tenía la exención, no volvamos a repetir la misma historia. La conclusión es: si me dicen que no puedo ir, no iré, nunca me pondría en esa posición. ¡Incluso si entro, me verán en la televisión jugando al tenis y me recogerán!», dijo Nole .

«Me estuve enviando mensajes de texto con Tennys Sandgren hace unos días. Quería agradecerle el apoyo público que me ha dado en esta situación. Lo que dijo tiene mucho sentido: si a los jugadores no vacunados no se les permite competir en el US Open , entonces debería ser el caso para todos. No veo la lógica médica detrás de eso, que Tennys pueda jugar porque es ciudadano de los Estados Unidos, y yo no puedo».

«Si tuviera un pasaporte estadounidense o una tarjeta verde, podría jugar. Tal vez haya una lógica política detrás de esto, no médica, pero preferiría no entrar en eso y puedes entender por qué».

El jugador de 35 años continuó: «Los Grand Slams son torneos que son mi prioridad en esta etapa de mi carrera y, por supuesto, quiero jugar en Nueva York.

«Por otro lado, si no tengo la oportunidad de hacerlo, no es el fin del mundo, miraremos hacia adelante. Pero en este momento, estoy completamente concentrado en Wimbledon «.

Justo cuando salió la noticia de que Djokovic posiblemente se perdería el US Open, la USTA (United States Tennis Association) anunció que los jugadores rusos y bielorrusos podrán competir en el torneo este año.

«La USTA permitirá que atletas individuales de Rusia y Bielorrusia compitan en el US Open de 2022, pero solo bajo una bandera neutral. Junto con los otros Grand Slams, la ITF, la ATP y la WTA, la USTA , propietaria y operadora del US Open , ha condenado previamente, y continúa condenando, la invasión no provocada e injusta de Ucrania por parte de Rusia. La USTA, junto con estas otras entidades de tenis, apoyó la prohibición de las Federaciones de Tenis de Rusia y Bielorrusia de la ITF y, por lo tanto, de todas las competencias internacionales por equipos, y la directiva para que los jugadores de esos países jueguen bajo una bandera neutral cuando compitan fuera de las competencias internacionales. competencias por equipos», dijo la USTA en un comunicado.

El tenista estadounidense Tennys Sandgren considera «vergonzoso» que la USTA no esté haciendo un esfuerzo para ayudar a Djokovic a obtener luz verde para competir en el US Open .

