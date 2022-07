Djokovic logra remontada ante Sinner y avanza a semifinales

Entornointeligente.com /

Londres.- Novak Djokovic pasó uno de sus peores tragos en Wimbledon en 1819 días. No estuvo a un punto de perder, como ante Roger Federer en la final de 2019, pero tuvo que remontar, por séptima vez en su carrera, dos sets adversos ante Jannik Sinner (5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2) para meterse en semifinales de Wimbledon por undécima vez en su carrera .

El serbio levantó dos sets en contra en la Catedral por tercera vez en su vida y por primera vez en los últimos siete años.

This is how champions play 💫

Over to you, @DjokerNole … #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/fn5KXfpxUo

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022 Sin perder desde el 12 de julio de 2017 en estas pistas, Djokovic puso en juego un récord de 25-0 desde que cayera con Tomas Berdych hace cinco años. 1819 días sin conocer la derrota en el All England Club y en su poder la tercera mejor racha en hierba de la historia, por detrás del 41-0 de Bjorn Borg entre 1976 y 1981 y el 65-0 de Roger Federer entre 2003 y 2008.

