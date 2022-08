Djokovic anuncia su baja del Abierto de EE.UU. por no tener vacuna contra el Covid-19

Entornointeligente.com /

Poco antes del sorteo del cuadro, Novak Djokovic confirmó este jueves su ausencia en el Abierto de Estados Unidos que arranca el lunes debido a que no puede ingresar al país por no estar vacunado contra el covid-19.

«Lamentablemente, no podré ir a Nueva York en esta ocasión para el US Open. ¡Buena suerte a mis colegas jugadores! Me mantendré en buena forma y con un estado de ánimo positivo esperando poder volver a la competición», escribió en Twitter el serbio, quien hasta el último momento esperó un cambio de las medidas sanitarias que imponen la vacunación contra el coronavirus para entrar en territorio estadounidense.

Djokovic, que ganó en julio en Wimbledon su 21º título de Grand Slam, aspiraba a igualar en el Abierto de Estados Unidos (29 de agosto-11 de septiembre) el récord de 22 trofeos grandes del español Rafael Nadal.

A sus 35 años, el serbio se perderá el Grand Slam de Nueva York por segunda vez en su carrera (después de 2017), un título que ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018).

El año pasado llegó hasta la final después de haber ganado de manera consecutiva el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon. Su dramática derrota en el partido por el título en Nueva York ante el ruso Daniil Medvedev le impidió completar el primer Grand Slam en un año calendario desde 1969.

A inicios de esta temporada, Djokovic fue expulsado de Australia justo antes del Grand Slam de ese país, tras un culebrón político, jurídico y sanitario ligado a su no vacunación contra el covid.

Después perdió en cuartos de final de Roland Garros contra Nadal y retomó la senda del triunfo en Wimbledon. Esta victoria, sin embargo, no le proporcionó puntos de clasificación, dado que la ATP y la WTA (que gestionan respectivamente el circuito masculino y femenino), sancionaron al torneo sobre hierba por haber rechazado la participación de jugadores rusos y bielorrusos, como represalia a la invasión de Ucrania.

Incontestable número uno mundial durante 2021, Djokovic ha caído ahora hasta el sexto puesto del ranking ATP y puede ceder todavía más terreno al no poder defender sus puntos en Nueva York.

«Desafortunado» El mensaje de retirada de Djokovic fue publicado apenas dos horas antes del sorteo del último ‘Major’ del año, que sustituirá al serbio por un jugador eliminado en la última ronda de la fase previa, según informó la organización del torneo.

«Novak es un gran campeón y es realmente desafortunado que no pueda jugar en el US Open 2022 porque no puede entrar en el país en razón de la política del gobierno federal sobre la vacunación de los ciudadanos no estadounidenses», dijo en un comunicado la directora del torneo, Stacey Allaster.

«Estamos deseando dar la bienvenida a Novak para el US Open de 2023», afirmó.

Diversos tenistas, tanto activos como retirados, habían alzado la voz a favor de la presencia de Djokovic en Nueva York a pesar de su falta de vacunación.

«Me parece una estupidez que el US Open no deje jugar a Novak Djokovic», declaró recientemente John McEnroe al diario deportivo español Marca. «Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar. Llevamos dos años y medio conviviendo con la pandemia y que no le permitan participar lo considero una broma».

