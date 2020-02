Djokovic a Thiem: Ganarás tu primer Grand Slam pronto

Entornointeligente.com /

El serbio Novak Djokovic auguró que el austriaco Dominic Thiem conseguirá su primer título de Grand Slam pronto después de superarle en la final del Abierto de Australia por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 y levantar su octava corona en Melbourne Park .

“Pronto vas a ganar más de uno, hoy has estado muy cerca. Me gustaría pedir todo el respeto del mundo tanto para su equipo como a su familia”, agregó el serbio tras recibir el trofeo por parte del exnúmero uno ruso Marat Safin , ganador de la edición de 2005 .

“Todos los días hay sucesos duros y muere gente, como le pasó a una persona tan importante para mi como Kobe Bryant y su hija , así que me gustaría recordar que debemos ser conscientes de estas cosas y estar unidos”, apuntó recordando el fallecimiento del exjugador de Los Angeles Lakers la semana pasada en un accidente de helicóptero.

Por su parte, Thiem remarcó el valor de todo el éxito que está teniendo el jugador de Belgrado y agradeció el hecho de compartir época que los tenistas más grandes de la historia.

“Hoy me he quedado un poquito corto pero me gustaría poder ganar pronto. Me gustaría agradecer a todo el público que ha venido todos estos días a uno de los eventos deportivos más grandes del mundo”, comentó tras perder su tercera final de Grand Slam .

El austriaco restó importancia a un acontecimiento deportivo como la final del Abierto de Australia y puso el foco en los devastadores incendios que han tenido lugar en algunas zonas de este país.

“Es muy triste que un país tan bonito como este haya sufrido tanto. Espero que un desastre de esta magnitud no vuelva a suceder nunca más”, concluyó./ EFE

LINK ORIGINAL: Meridiano

