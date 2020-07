DJ LeMahieu dice que contagiarse de Covid-19 fue una experiencia ‘aterradora’

Entornointeligente.com /

El segunda base de los New York Yankees , DJ LeMahieu , reanudó sus entrenamientos de pretemporada esta semana por primera vez desde lo que llamó la experiencia “aterradora” de haber dado positivo por Covid-19.

Getty Images “Fue sorprendente e impactante. Definitivamente es algo aterrador cuando tienes algo para lo que no hay cura”, dijo LeMahieu, quien fue examinado en Michigan. “Realmente no tuve ningún síntoma, estaba muy sorprendido de haber dado positivo. Tuve la suerte de no estar en contacto con casi nadie cuando recibí la noticia. Realmente no hice mucho, simplemente salí positivo y me resguardé hasta volver a dar las pruebas negativas y volver aquí lo antes posible “.

LeMahieu regresó a Nueva York dos semanas después de que el gerente Aaron Boone anunciara que estaba asintomático y se aislaba a sí mismo en su hogar en Michigan después de haber dado positivo por el coronavirus antes del comienzo del proceso de entrenamientos.

“Había estado en contacto con alguien que era positivo, y quería ver a mi padre, pero no quería verlo hasta que me hicieran la prueba; dieron positivo y recibí una llamada cuatro o cinco días después y, obviamente, realmente estaba conmocionado”, explicó LeMahieu.

Para poder unirse al equipo, LeMahieu tuvo que ser aprobado por un comité conjunto seleccionado por MLB y MLBPA , como se indica en el manual de operaciones para la temporada abreviada de este 2020. El comité conjunto, que incluye médicos y personal no médico, autoriza a cualquier individuo que dio positivo o estuvo expuesto a otro individuo que dio positivo, para volver a trabajar.

Normalmente, una persona debe dar negativo en dos pruebas de PCR consecutivas, tomadas con al menos 24 horas de diferencia. Sin embargo, en el caso de LeMahieu, continuó dando positivo por un período prolongado.

Selecciones Editoriales ¿Serie Mundial mexicana? Mexicano Luis Cessa y DJ LeMahieu dan positivo en prueba de coronavirus Autoridad pide a Blue Jays larga estadía en casa 2 Relacionado En un correo electrónico enviado por el sindicato a todos los jugadores que detalla algunos de los protocolos de salud y seguridad, de los cuales ESPN obtuvo una copia, explicó que algunas personas continuarán dando positivo por períodos prolongados de tiempo a pesar de que ya no están infectados con el virus. Según los expertos médicos, esto puede suceder porque la persona tiene partículas de virus no infecciosas que tardan mucho en eliminarse. Cualquier persona autorizada para regresar al campamento de verano no debe presentar absolutamente ningún riesgo de contagio a los demás.

“Estaba haciendo una prueba casi cada dos días”, dijo LeMahieu. “Creo que terminé teniendo alrededor de 11 o 12. Y fue extraño, porque hice pruebas negativas y luego positivas, y luego negativas y negativas y negativas. Fue frustrante porque me sentía 100% normal, todas las mañanas me despertaba a las siete en punto para ver el resultado y era positivo. Así que sí, (me hicieron la prueba) prácticamente cada dos días allí durante dos o tres semanas”.

Mientras los Yankees viajaban en autobús al Citi Field el sábado por la tarde para jugar contra los Mets en el primero de los tres juegos de exhibición programados en los próximos tres días, LeMahieu se quedó en el Yankee Stadium para practicar con miembros seleccionados del equipo y el cuerpo técnico. Boone dijo que no había recibido un informe sobre el estado de LeMahieu cuando se dirigió a los medios antes del partido del sábado, pero había dicho que los Yankees habían planeado los próximos cuatro o cinco días para ayudar a LeMahieu a obtener turnos al bate.

Boone dijo que LeMahieu se centraría en la práctica de bateo, el trabajo defensivo y el entrenamiento en la sala de pesas en los próximos días, pero que no hay un cronograma específico para su regreso al juego. Los Yankees están a menos de una semana de su apertura de temporada programada en Washington D.C.

ESPN+ en Español La Serie A, Copa del Rey, UFC, miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

“Todos están emocionados de ver a ‘The Machine’ en el equipo”, dijo Boone al dar la bienvenida al jugador. “El personal de fuerza y ​​acondicionamiento hará sus evaluaciones en consulta con el jugador para establecer un plan de acción en los próximos días”.

El entrenador de bateo, Marcus Thames, cariñosamente llamó a LeMahieu una “rata de béisbol”, y dijo que el segunda base no tendría problemas para informar al equipo cuando retome la velocidad.

“Nos tomaremos nuestro tiempo con él para asegurarnos de que esté sano, no queremos apurarlo. DJ trabajó muy duro, incluso cuando el cierre fue en Tampa él estaba allí trabajando”, dijo Thames. “Pero voy a tomar las cosas con calma. Él nos avisará cuando esté listo, no vamos a presionarlo, nos aseguraremos de que sea lo suficientemente bueno al bate en vivo y espero que esté listo”.

Si LeMahieu no está activo el día de apertura, los Yankees tienen varias opciones para comenzar en la segunda base, incluidos jugadores versátiles como Tyler Wade y Thairo Estrada .

Sin embargo, LeMahieu dijo que es posible que su debut en la temporada llegue en la primera semana de juegos. Los Yankees están programados para comenzar la temporada con tres juegos contra los Washington Nationals , seguidos de tres juegos contra los Phillies en el Citizens Bank Park antes de su primer partido en casa, también contra Filadelfia, el 29 de julio.

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

“Creo que es una posibilidad; no sé si es realista o no”, dijo LeMahieu sobre jugar el día de la inauguración, el 23 de julio, en el Nationals Park. “Creo que eso dependerá de los entrenadores y de Booney. Pero creo que voy a estar bastante cerca. Si no es el día de apertura, definitivamente serán los primeros juegos, pero ya veremos. Veré cómo van estos días y para mí, solo será en vivo al bate, cuanto más me preparo, más listo puedo estar”.

El diestro Luis Cessa , quien también reveló haber dado positivo por Covid-19, le dijo a ESPN que cree que está completamente recuperado después de haber tenido dos pruebas negativas, pero que aún no ha sido autorizado para trabajar con el resto del equipo.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com