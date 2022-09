Dividendos mundiales alcanzaron un nuevo récord con un aporte vital de Latinoamérica

Entornointeligente.com /

Los dividendos mundiales aumentaron un 11,3% hasta alcanzar un máximo trimestral histórico de 544.800 millones de dólares en el segundo trimestre, según el último Índice de Dividendos Globales de Janus Henderson . El crecimiento subyacente fue del 19,1% una vez que se tuvo en cuenta la fortaleza del dólar estadounidense y otros factores.

Sorprendentemente, a pesar de la importante perturbación económica causada por la pandemia, los dividendos mundiales han superado los niveles prepandémicos. Además, la recuperación es tan fuerte que los dividendos están ahora sólo un 2,3% por debajo de la tendencia a largo plazo, aunque este déficit marginal puede atribuirse a la reciente fortaleza del dólar. Las sólidas cifras del segundo trimestre siguen a un 2021 muy rentable, en el que las empresas disfrutaron de un aumento de las ventas y de la ampliación de los márgenes de beneficio gracias al incremento de la demanda tras la pandemia.

El 94% de las empresas aumentaron los pagos o los mantuvieron en el segundo trimestre.

Fuerte recuperación de dividendos en Europa y Reino Unido

Los principales impulsores regionales fueron Europa y el Reino Unido, donde se registró una importante recuperación del impacto de la pandemia durante su temporada alta de dividendos del 2° trimestre: cada uno subió casi un tercio sobre una base subyacente. Dado que muchas empresas europeas (excepto Reino Unido) sólo pagan una vez al año, el segundo trimestre de 2022 fue la primera vez que vimos dividendos normales de muchas de ellas desde 2019. El levantamiento de las restricciones de los bancos centrales sobre los dividendos bancarios fue especialmente importante tanto en Europa como en el Reino Unido. Los aumentos muy grandes por parte de los fabricantes de automóviles alemanes también contribuyeron en gran medida. Mientras tanto, los pagos suizos y holandeses alcanzaron un nuevo récord, incluso en términos de dólares estadounidenses.

El crecimiento de los dividendos en EE. UU., del 8,3%, fue menor que en el resto del mundo, pero el aumento fue fuerte en comparación con cualquier año normal y dio lugar a un nuevo récord de dividendos en EE.UU. Los dividendos canadienses también alcanzaron un nuevo máximo.

Petroleras impulsan los mercados emergentes

Los altos precios de la energía provocaron un aumento de los flujos de caja de las empresas en los mercados emergentes, donde las empresas de petróleo y gas suelen representar una gran parte de los beneficios totales de las empresas. En América Latina, en particular, los elevados ingresos del petróleo y el gas hicieron que en mercados clave como Brasil y Colombia, los productores de petróleo contribuyeran a todo el crecimiento del segundo trimestre en el pago de dividendos. Los bancos y otras entidades financieras representaron aumentos, mientras que los sectores de consumo discrecional, especialmente los fabricantes de automóviles, también registraron un fuerte crecimiento de los dividendos. La disminución de los dividendos especiales y el fuerte recorte de AT&T frenaron a los sectores de tecnología y telecomunicaciones, respectivamente.

Los dividendos brasileños alcanzaron los 10.400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, frente a los 4.200 millones de dólares del segundo trimestre del año pasado. Es el total más alto de la serie de estudios (que se remonta a 2009). La brasileña Petrobras se convirtió en el principal pagador mundial de dividendos en el segundo trimestre, con US$ 9.700 millones. Colombia también registró un gran aumento con respecto a 2021, con US$ 4.700 millones en dividendos en el segundo trimestre de 2022, frente a los 200 millones de dólares del segundo trimestre de 2021, liderados por Ecopetrol (séptimo en el ranking de mayores pagos, con US$ 4.700 millones). En el resto de la región, los dividendos de las empresas mexicanas del ranking también crecieron, hasta los 3.300 millones de dólares (frente a los 2.400 millones del segundo trimestre de 2021). Y los de las empresas chilenas se duplicaron, pero desde una base baja (200 millones de dólares, frente a los US$ 100 millones, registrados por Copec).

Latinoamérica, motor del crecimiento entre los emergentes

El buen resultado de los mercados emergentes -los dividendos aumentaron un 22,7% sobre una base subyacente- es especialmente impresionante dada la gran dispersión de los resultados dentro de esta región. Las cancelaciones en Rusia tras el ataque a Ucrania hicieron que los dividendos se desplomaran en tres cuartas partes, eliminando 6.100 millones de dólares del total. Mientras tanto, el aumento de los precios del petróleo impulsó incrementos de 14.000 millones de dólares, más de la mitad de los cuales procedieron de Petrobras en Brasil y gran parte del resto de Ecopetrol en Colombia (que incluyó un dividendo especial). Esto explica por qué los pagos brasileños aumentaron un 163,6% en base subyacente, mientras que los pagos en Colombia, donde sólo Ecopetrol figura en nuestro índice, fueron 22 veces superiores.

Los factores estacionales también favorecieron a los dividendos brasileños en el segundo trimestre de este año, por lo que han apoyado la combinación de tipos de cambio de los mercados emergentes para el trimestre. En general, el crecimiento general de los mercados emergentes se vio frenado en 6,8 puntos porcentuales debido a la fortaleza del dólar.

Perspectivas

Si bien Janus Henderson ha realizado una modesta mejora para el año -y ahora espera que los desembolsos de 2022 alcancen los 1.56 billones de dólares (o una adición de 1,2 puntos porcentuales a la previsión)- se traduce en un crecimiento general del 5,8% interanual, o un crecimiento subyacente del 8,5%.

El segundo trimestre estuvo un poco por encima de nuestras expectativas, pero es poco probable que el resto del año tenga un crecimiento tan fuerte. Muchas de las ganancias fáciles ya se han producido, ya que la recuperación posterior a la crisis de 19 años casi ha concluido. Además, nos enfrentamos a una economía mundial mucho más lenta y al viento en contra de la fortaleza del dólar estadounidense.

(*) Ben Lofthouse, director de Global Equity Income.

LINK ORIGINAL: El País

