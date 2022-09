Entornointeligente.com /

Divergência entre irmãos Gomes deixa futuro político incerto para Ciro no Ceará em caso de vitória de aliado de Bolsonaro, avalia Inácio Aguiar Jornalista afirma que candidato à Presidência pelo PDT não contou com apoio nenhum dos irmãos: 'Cenário muito raro de se ver'. 26/09/2022 05h02 Atualizado 26/09/2022

A pesquisa Ipec para governador do Ceará, divulgada nesta quinta (22), aponta os candidatos Elmano de Freitas, do PT, e Capitão Wagner, do União Brasil, com 30% e 29% das intenções de voto, respectivamente.

Roberto Cláudio, candidato do PDT apoiado por Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com 22% das intenções de voto.

Com o potencial de vitória do candidato do União Brasil, o candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) enfrenta um futuro político de dificuldade em seu próprio reduto eleitoral. É o que a ponta o jornalista Inácio Aguiar em entrevista a Renata Lo Prete .

«Um eventual cenário que Roberto Cláudio de fato não consiga passar para o segundo turno vai ser uma derrota muito grande para Ciro Gomes. É bom lembrar, nesse contexto estadual, que ele não contou com apoio nenhum dos irmãos. É um cenário muito raro de se ver no Ceará», diz.

De acordo com Aguiar, há uma divergência entre os irmãos Gomes, ainda que publicamente continuem fazendo campanha para Ciro.

Ouça a entrevista completa no podcast O Assunto .

