Diveana «La Reina» presenta la segunda edición de «My Playlist» homenaje a Wilfrido Vargas

La talentosa merenguera venezolana Diveana » La Reina » sigue sorprendiendo a su público con la presentación de su nuevo contenido «My Playlist» en su canal oficial de YouTube DiveanaOficial.»Y es que la primera edición fue todo un éxito con el homenaje a Las Chicas del Can , quien en poco tiempo ya tiene millones de vistas en YouTube y en las plataformas digitales de audio con el exitoso medley que ya forma parte de su repertorio para los shows en vivo» explicó Víctor Pabón . «Ahora es el turno de homenajear a un grande de la música latina, Wilfrido Vargas , a quien se le debe la internacionalización del género musical merengue, y también por ser creador y productor de las exitosas agrupaciones merengueras Las Chicas del Can y Altamira Banda Show ; musica con la cual crecí y forma parte de My Playlist diario», manifestó la Artista.»My Playlist» continúa en su segunda edición con este Homenaje a Wilfrido Vargas, recordando temas exitosos como: «El Jardinero» autor: Triveri Dassi, Wilfrido Vargas, Tabu Combo y Frank Moya ; «Dos Rosas» autor: Bernardo Ortiz ; «El Loco y La Luna» autor: Andrés Rodríguez ; «El Barbarazo» autores: Ramón Díaz ; y «El Africano» autor: Calixto Ochoa .Grabado en Maracay, Estado Aragua en las prestigiosas instalaciones del Hotel Pipo Internacional, y dirigido por Miguel Mardeni de Cygnus Media Group Venezuela y que contó con un gran equipo de producción: Director de Fotografía: Ángel Nieves , Cámaras: Miguel Mardeni, Carlos Agelvis, Erwin Guerrero, Larry Ferrini , Producción: Larry Ferrini , Asist. Producción: Greiver Ferrini , Edición y Colorización: Erwin Guerrero y en el sonido: Intelligent Sound.

En la parte musical, cuenta con el respaldo de su Orquesta Venezolana quien la dirige su pianista Marcos Navas, contando con los músicos Juan Carlos Navas : Bajo, Larry Gamarra : Guitarra, Diofre Brizuela : Batería, Carlos Flores: Tambora, Jesús Moreno : Güira, Andrew Melean : Congas, Álvaro Fernández : Trompeta, Carlos Barrios: Trompeta, Duilio Suárez : Trombón, Pedro Alayón : Saxo Alto, Henry Ramos : Saxo Tenor, Yorika Blanco, Victor Marquez y Juan Santana : Coros, Orlando Jordan , Haniel Muñoz : Ingenieros de Sonido, Luzmar Alamo : Road Manager Venezuela, Pedro Nunes : Stage Manager y el diseñador de modas Wilfredo Camacho , en el vestuario a Randy Malak y MakeUp Maricarmen Becerra.

Todo esto bajo la producción musical de su actual manager Víctor Pabon quien junto a Marcos Navas y la Artista han hecho la llave perfecta para hacer cumplir sueños musicales.Sigue la gira de la artista en Venezuela, Latinoamérica y próximamente en República Dominicana y Punta Cana en donde estará acompañado de toda su orquesta, para así finalizar en los EUA los últimos tres meses finales de año. Redes sociales

