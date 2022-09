Diveana dice quién filtró su video íntimo con Miguel Moly (+Video)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas, la cantante venezolana, Diveana encendió las redes sociales luego de declarar en una entrevista que el video íntimo que se filtró con el también cantante Miguel Moly, fue gracias al mismo artista con el cual se grabó. Así fue como durante una reciente entrevista para el programa producido en el canal oficial en la plataforma de YouTube de la animadora venezolana, Viviana Gibelli, la artista no dudó en hablar abiertamente del tema y acusar a Moly de ser el autor intelectual del material explícito donde ambos tenían relaciones.

‘’Tenía 29 o 30 años cuando tuve mi primer hijo, estaba embarazada y fue mi hermana que me dice: ‘tengo que contarte algo’, muy conmovida y con mucho drama… Ya yo estaba muy asustada porque pensaba que me iba a decir otra cosa. Entonces cuando me dijo eso, me echó el cuento de que supuestamente estaba rodando un video, yo me asombré y me dio mucho terror’’, destacó primeramente Diveana.

Acto seguido, comentó que dejó el miedo de lado porque la vida está llena de cosas así. Agregó que hasta compró muchos de los videos que se vendían en la calle y no había nada.

Expresó además que el padre de sus hijos sí se vio afectado y hasta no quería que nadie lo viera, pero luego no le dio importancia; tenía indignación porque esa persona quería llamar la atención y le molestaba que se metiera con ella.

Sobre Moly, comentó: ‘’Yo sí sé que fue él porque mi corazón y mi espíritu me lo dicen’’.

