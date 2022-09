Distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Entornointeligente.com /

Os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser localmente fortes e de granizo, acompanhados de trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso amarelo para estes quatro distritos vai estar em vigor entre as 09:00 e as 21:00 esta terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Subscrever O IPMA prevê para esta terça-feira no continente períodos de céu muito nublado, com condições para aguaceiros e trovoada, em especial na região Sul e pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante leste, tornando-se gradualmente do quadrante norte e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Bragança) e os 19 (em Portalegre e Faro) e as máximas entre os 26 (na Guarda) e os 33 (em Santarém e Évora).

